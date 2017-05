Potres pri Brežicah, pogin rib in neuspešno iskanje pogrešanega

17.5.2017 | 20:55

Urad za seizmologijo in geologijo pri agenciji za okolje sporoča, da so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ob 19.54 zabeležili potres magnitude 1,5 v bližini Brežic. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Cerkelj ob Krki, Stojanskega vrh in Boršta. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98).

Ob 16.50 je v potoku Sušica v Dolenjskih Toplicah ribiški čuvaj opazil poginule ribe. Gasilci GRC Novo mesto, ribiči RD Novo mesto in policisti so pregledali potok in našli mrtve ribe od Dolenjskih Toplic do izliva potoka v reko Krko. Obveščene so bile vse pristojne službe, vzrok pogina pa še ni znan.

Ob 7.30 so gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško na Otočcu pričeli iskalno akcijo pogrešane osebe. S čolnom so v spremstvu policistov pregledali reko Krko od Otočca do Kostanjevice oz. do naselja Karlče, vendar pogrešane osebe niso našli.

Ob 13.24 so je pri naselju Nova Gora v občini Dolenjske Toplice v gozdu odkrili ročno bombo iz druge svetovne vojne. Pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Dolenjske regije sta nevarno najdbo odstranila in do uničenja shranila na varno.

B. B.