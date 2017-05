Na avtocesti nesreča prikolice s traktorjem

18.5.2017 | 07:00

Sinoči ob 22.25 uri sta na avtocestnem odseku Drnovo-Čatež ob Savi, občina Brežice, trčila osebno vozilo in osebno vozilo s prikolico, na kateri je bil naložen vrtni traktor. Lažje sta se poškodovali dve osebi, kateri so reševalci nujne medicinske pomoči ZD Krško oskrbeli in prepeljali v UC Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulatorje na udeleženih vozilih, preprečili iztekanje motornih tekočin, sanirali cestišče in obcestni jašek, razsvetlili kraj dogodka ter nudili pomoč delavcem Darsa pri čiščenju in nalaganju uničenega priklopnika. V času prometne nesreče je bil omenjeni odsek zaprt za ves promet.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR izvod proti Bereči vasi.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

-od 7.30 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. GOMILA;

-od 11.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRČEVJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

-med 8.00 do 17.00 občasno motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE;

-od 10.00 do 14.00 pa prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZAVRH na izvodu AŽENTAL.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice med 8. in 11. uro na območju TP Artiče, Artiče Zadružni dom in med 8. in 11. uro na območju TP Čela, Ključice, Arnova Sela, Mrzlak1, Mrzlak 2, Gornji Obrež, Pohanca, Trebež in Glogov Brod; na področju nadzorništva Sevnica me 8. in 14. uro na območju TP Brunk, Gorelce, Cerovec, Srednik Cerovec in Glino Gaj ter na področju nadzorništva Krško mesto med 8.30 in 13.30 uro na območju TP Stadion MG.

M. K.