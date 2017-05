Krško je spet osmo

18.5.2017 | 08:30

(Foto: Martin Metelko/M24)

Krško - Sinoči se je z remijem med Aluminijem in Rudarjem v Velenju končal 34. krog prve slovenske nogometne lige. Krčani so že v torek doma z 2:0 ugnali zadnjeuvrščene Radomlje in se tako dva kroga pred koncem sezone prebili na osmo mesto, ki jim zagotavlja neposredni obstanek v prvi ligi Telekom Slovenije. V zadnjih dveh krogih Krčane čakata tekmi doma v nedeljo s Koprom in naslednjo soboto še v gosteh z Mariborom. Aluminij, ki za njimi na devetem mestu zaostaja le za točko, pa igra najprej doma z Domžalami in v zadnjem krogu v gosteh pri Olimpiji.

Čeprav so se Radomljani kar dobro merili s favoriziranimi Krčani, so, kot poroča Slovenska tiskovna agencija, slednji zasluženo dobili prvi polčas, saj so bili v svojih akcijah konkretnejši, imeli nekaj priložnosti, v 31. minuti pa so dosegli edini zadetek v prvem delu igre, ko je po podaji Nikole Gatarića z natančnim strelom zadel Filip Dangubić. Zanj je bil to 13. zadetek v sezoni, s čimer se je na lestvici strelcev izenačil z Daliborjem Volašem (Celje). Oba za vodilnima Velenjčanoma Dominikom Glavino in Johnom Maryjem zaostajata še za tri zadetke.

Domači so sicer imeli še eno lepo priložnost ob koncu polčasa, ko je Aljaž Ivačič obranil strel Tončija Mujana z dobrih desetih metrov, enega od dveh nevarnejših strelov gostov pa je v 28. minuti sprožil Denis Lidjan, a se je izkazal Marko Zalokar v vratih gostiteljev.

V uvodu drugega dela so bili nekoliko konkretnejši Radomljani, toda v 63. minuti so vodstvo podvojili gostitelji, ko je po protinapadu po podaji Roberta Pušaverja tretjič v sezoni zadel Mujan. Po zadetku so Krčani malce umirili dogajanje, kljub temu pa si priigrali še nekaj polpriložnosti, na drugi strani pa Radomljani niso znali ogroziti krškega vratarja.

Zato pa je še enkrat, v 85. minuti, z glavo zagrozil Dangubić, a Ivačič ni imel pretežkega dela, tako kot po strelu Ibrahima Mensaha v 90. minuti. Ivačič je nato posredoval še v tretji minuti sodniškega dodatka, ko je z desne strani iz bližine znova sprožil Dangubić.

Krško : Kalcer Radomlje 2:0 (1:0)

Stadion Matije Gubca, gledalcev 900, sodniki: Borošak (Spodnji Duplek), Kordež (Ljubljana) in Perger (Maribor).

Strelca: 1:0 Dangubić (31.), 2:0 Mujan (63.).

Krško: Zalokar, Šturm, Vuklišević, Krajcer, Pušaver, Pavić (od 58. Dušak), Kovačič (od 59. Kosić), Mensah, Dangubić, Gatarić (od 82. Sokler), Mujan.

Kalcer Radomlje: Ivačič, Kumer (od 69. Vasilj), Jazbec, Zukić, Marinšek (od 53. Gajić), Barukčić, Lidjan, Rokavec (od 61. Krcić), Janković, Cerar, Nunić.

Lestvica: 1. Maribor 69, 2. Olimpija 57, 3. Domžale 55, 4. Gorica 54, 5. Celje 51, 6. Koper 49, 7. Rudar 39, 8. Krško 38, 9. Aluminij 37, 10. Radomlje 11.

I. V.