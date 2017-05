Krka v finalu povedla z 1:0

18.5.2017 | 09:45

Peter Hribar

Novo mesto - Na prvi tekmi finala državnega prvenstva v namiznem tenisu se je mlada ekipa iz Novega mesta pomerila z verjetno najbolj izkušeno ekipo v ligi, ki jo je vodil Mitja Horvat, ta čas v odlični igralski formi.

Najprej sta za mizo stopila Jamšek in Hribar. Domačin je ob podpori 60 gledalcev začel odlično, povedel z 2:0, nakar je Hribar s premišljeno igro po uri in sedmih minutah ugnal gostitelja z 2:3. Horvat proti Novaku verjetno ni pričakoval takšnega odpora. Rezultat res kaže na lahko zmago gostitelja (3:0), a vendarle se je moral Horvat potruditi, da je ugnal borbenega Novomeščana. V tretji tekmi se je Cvetko pomeril z vedno nevarnim Petrovčičem. Videli smo izenačen dvoboj, saj je Petrovčič povedel z 2:0, a na koncu je slavil Cvetko. Hribar se je nato srečal s Horvatom in mu edini od gostov vzel set, Cvetko pa je v peti partiji z 1:3 premagal Jamška. V zelo pomembni tekmi se je izkazal Novak, ki je s 3:1 premagal vedno negodnega Petrovčiča, Horvat pa je s 3:1 ugnal Cvetka in v prvem finalu državne lige ostal edini neporažen igralec. Osma partija je bila zelo pomembna, in se je po napovedih Nevena Karkovića, ki je odlično vodil srečanje na Ravnah na Koroškem, končala v prid Hribarja. NTK Krka je za novo in zelo pomembno zmago potrebovala dve uri in trideset minut.

Predsednik novomeškega namiznoteniškega kluba Krka Tomaž Kralj je po tekmi povedal: »Na Ravnah na Koroškem smo doživeli kakovosten namizni tenis in ponosen sem na fante. Bravo! Za zmago so zaslužni vsi trije mladi igralci, ki jih ni zmotilo bučno navijanje domačih gledalcev. Čestitke obema Tilnoma in Petru, pa tudi vodji ekipe Nevenu Karkoviću.«

J. P.