Bombni napad v Dobruški vasi: Višina odškodnine ostaja neznanka

18.5.2017 | 11:00

Leon Podlogar (Foto: T. J. G., arhiv DL)

Ljubljana - Leon Podlogar, v začetku lanskega leta pravnomočno oproščen obtožb pomoči v bombnem napadu na romsko naselje Dobruška vas leta 2005, od države terja odškodnino. Za 652 dni neupravičenega pripora Podlogar državo toži za 160.000 evrov, včeraj pa naj bi s pravobranilstvom po poročanju Dela sklenil pogojno poravnavo. Njena višina ni znana, saj jo morata potrditi še ministrstvo in vlada.

Kot je včeraj poročal Svet24, je 6. maja 2005 v naselju Brezje pri Novem mestu odvržena bomba hudo poškodovala 39-letno Lucijo Brajdič, 3. junija pa je bomba, ki je priletela skozi okno hiše v naselju pri Dobruški vasi, ubila 46-letno Ivanko Brajdič in njeno 21-letno hčer Jovanko Kočevar.

Oktobra so policisti prijeli prve osumljence, takrat 34-letnega Janeza Schullerja, 25-letnega Podlogarja in komaj 20-letnega Branka Žižmonda. Mesec dni pozneje so ovadili še takrat 58-letnega Ludvika Praznika in 37-letnega Darjana Revinška. Praznik naj bi napad naročil, Revinšek naj bi mu pri tem pomagal, Schuller naj bi v Brezju in Dobruški vasi odvrgel bombi, Podlogar in Žižmond pa naj bi pri bombardiranju Romov sodelovala kot voznika, je bila policijska teorija.

Serija sojenj, preobrat za preobratom ...

Praznik in Revinšek sta bila že na prvem sojenju leta 2006 oproščena, ostalim pa so pred novomeškim okrožnim sodiščem sodili kar trikrat. Na prvem sojenju sta bila Schuller in Podlogar obsojena na 30 let zapora, Žižmond pa na 10 let in 10 mesecev, na ponovljenih sojenjih pa so bili potem vsi trije oproščeni zaradi pomanjkanja dokazov.

Za prvi preobrat so marca 2011 poskrbeli ljubljanski višji sodniki, ki so po pritožbi tožilstva na zadnjo oprostilno sodbo novomeškega okrožnega sodišča sami zaslišali nekaj prič in Schullerja obsodili na 30 let zapora, Podlogarja na 20 let, Žižmonda pa na osem let in tri mesece.

Za nov preobrat je decembra 2012 poskrbelo vrhovno sodišče, ki je sodbo ljubljanskih višjih sodnikov razveljavilo zaradi hudih kršitev postopka in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja.

Kazenski spis z več kot 4000 stranmi se je marca 2013 spet znašel pred ljubljanskimi višjimi sodniki. Ti so razpisali več glavnih obravnav, ponovno zaslišali obdolžene, enajst prič in več sodnih izvedencev ter sklenili, da sta Schuller in Podlogar nedvomno kriva, prvemu so prisodili 30 let, drugemu 20 let, Žižmonda pa so oprostili.

Vpleteni lani dočakali pravnomočni epilog

Seveda so spet sledile pritožbe, ponovno na vrhovno sodišče, ki je Žižmonda dokončno oprostilo, Schullerja pravnomočno obsodilo zaradi eksplozije v Brezju, primer Dobruška vas pa spet razveljavilo in odredilo, da ga ponovno preučijo višji sodniki.

In ti so februarja lani dokončno in spet nekoliko presenetljivo odločili, da sta tako Shuller kot Podlogar oprana krivde za umor Brajdičeve in Kočevarjeve, novica pa je oba dosegla v zaporu, saj sta v zadnjih letih večkrat zajadrala na kriva pota, je še poročal Svet24.

M. M.