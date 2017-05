FOTO: Pešbus – peš v šolo

18.5.2017 | 12:00

Prihod Pešbusa na končno postajo, OŠ Grm, sta danes zjutraj pričakala župan Gregor Macedoni, ravnateljica šole Sonja Simčič, Marjeta Ferkolj Smolič, koordinatorka projekta Pešbus na OŠ Grm, pobudnik projekta Marko Peterlin, Brigita Zupančič Tisovec, predstavnica Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Novo mesto, ki sodeluje pri programu Zdrav šolar, in Branka Bukovec, vodja DRPD, ki koordinira prostovoljce. (Foto: M. Ž.)

Ena od skupin Pešbusa

Prostovoljci DRPD-ja

Novo mesto - Od 8. maja do 2. junija imajo otroci, ki obiskujejo novomeško osnovno šolo Grm, možnost, da se v šolo podajo s Pešbusom. To je pilotni projekt, v sklopu katerega se učenci v šolo odpravijo peš v organiziranih skupinah, ki jih spremljajo odrasle osebe, po začrtanih poteh in stalnem urniku. Na grmski šoli je projekt doživel rekorden odziv, je na jutranji predstavitvi projekta potrdil Marko Peterlin, direktor Inštituta za politike prostora, pobudnik in glavni koordinator projektov Pešbus in Bicivlak v Sloveniji, so do zdaj najboljši v Sloveniji tako po številu udeležencev kot po oddaljenosti, ki jo prehodijo peš.

Tako okoli 60 otrok z različnih strani mesta po sedmih trasah vsak dan v šolo pospremi okoli 12 staršev in prostovoljcev, ki jih koordinira Društvo za razvijanje prostovoljnega dela (DRPD), skupno pa naj bi v štirih tednih projekta sodelovalo več kot 25 različnih spremljevalcev Pešbusa, med prostovoljci DRPD-ja so predvsem mladi brezposelni.

Pešbus je skupaj s projektom Bicivlak, ki v šolo vodi organizirane kolesarske skupine, del programa Zdrav šolar, ki spodbuja aktivno pot v šolo in si prizadeva za zdrav življenjski slog in samostojnost osnovnošolcev. Lani sta se oba projekta pilotno dva tedna izvajala na POŠ Ledine v Novi Gorici ter OŠ Majde Vrhovnik in OŠ Koseze v Ljubljani, skupaj pa se je obeh projektov na vseh treh šolah udeležilo 81 otrok.

Kot so povedali na novomeški občinski upravi, so številne koristi projekta prepoznala na Mestni občini Novo mesto. »Na podlagi udeležbe na izobraževanju ter infrastrukturnih in drugih značilnosti novomeškega okolja je bila v sodelovanju s predstavniki šol, Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) - OE Novo mesto sprejeta odločitev, da se v Novem mestu izpelje enomesečni Pešbus na Osnovni šoli Grm, ki je izkazala največjo pripravljenost za izvedbo,« so še dodali.

M. Ž.

