Vrečke z drogo v želodcu bi ga lahko ubile

18.5.2017 | 13:00

Generalni direktor Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je pojasnil, da zapornik že okreva. (Foto: T. J. G./arhiv DL)

Dob - Pri 28-letnem zaporniku na Dobu, ki se je zgrudil in je potreboval zdravniško pomoč, so našli 16 vrečk z mamili, ki jih je tihotapil v želodcu. Ker sta dve vrečki počili, se je zastrupil, a po pojasnilu generalnega direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jožeta Podržaja zapornik že okreva. Drogo je dobil od obiskovalca.

V želodcu zapornika, ki v zaporu na Dobu na zaprtem oddelku prestaja 15-letno zaporno kazen, so našli kar 16 vrečk mamil, od katerih sta dve počili, je včeraj poročala Pop TV. Zaradi akutne zastrupitve se je 28-letnik zgrudil in odpeljali so ga v bolnišnico.

Policija je drogo zasegla, šlo pa je za več kot sto gramov snovi v obliki tablet. Novomeška policija nadaljuje preiskavo in ugotavljanje okoliščin suma storitve kaznivega dejanja, povezanega s prepovedanimi drogami.

Generalni direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj pa je po poročanju 24ur.com danes v izjavi za medije povedal, da se in se bo v zapore tihotapilo drogo. V zaporih je več oseb, odvisnih od drog - približno ena četrtina zaprtih - in temu primerna je tudi ponudba.

Zadnji primer se je zgodil na obiskih, in sicer na oddelku obiskov, ki je manj zavarovan. Tako je relativno enostavno prišlo do predaje droge med obiskovalcem in zapornikom. Ta je imel dovoljenje za tak obisk, saj ni bilo indicev, da je uživalec drog. V takšnih primerih so namreč zaporniki od obiskovalca ločeni s stekleno steno.

Po Podržajevih besedah so obiski sicer tudi najlažja pot drog v zapore. Poudaril je še, da pazniki nimajo pooblastil, da pregledajo tudi telesne odprtine, da bi tako lahko našli drogo. Dogodek jih je presenetil, saj doslej pri konkretnem zaporniku niso ugotovili odvisnosti in niso imeli informacij, da se ukvarja s preprodajo drog, je po poročanju portala še dejal Podržaj.

Pojasnil je še, da zapornik okreva. Hkrati je pohvalil zaposlene, da so hitro reagirali, saj bi lahko v nasprotnem primeru zapornik umrl.

I. V.

