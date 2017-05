Danes dobrodelni koncert

18.5.2017 | 14:30

Matej Umek, ki mu je namenjen današnji dobrodelni koncert v Sevnici. (Foto: M. L.)

Sevnica - Danes ob 17. uri bo v Športnem domu Sevnica (pri bazenu) veliki dobrodelni koncert Cicibanov vrtiljak za Mateja. Prireditev organizira vrtec Ciciban Sevnica v sodelovanju z Rdečim križem, občino Sevnica in KŠTM Sevnica, na njej bodo nastopili pevski zbor vrtca, Kaja Pavlič, Boris in Špela Pokorn Corona's, Potep, Florjan, Veseli Dolenjci, Ivan Hudnik in Jodel express z jodlarsko kraljico Brigito.

S koncertom bodo zbirali prostovoljne prispevke za prilagoditev stanovanja za fanta, ki oboleva za mišično distrofijo.