Pri Brestanici trčila osebna avtomobila

18.5.2017 | 20:00

Brestanica - Ob 12.31 sta na glavni cesti pri Brestanici, občina Krško, trčila osebna avtomobila. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj prometne nesreče, eno osebo s tehničnim posegom rešili iz vozila in nudili pomoč reševalcem pri oskrbi poškodovancev. Reševalci NMP Krško so dve poškodovani osebi prepeljali v SB Brežice.