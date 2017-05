Voda v kleti in ogenj na smetišču

19.5.2017 | 07:00

Sinoči ob 19.38 uri so na Ulici Slavka Rožanca v Krškem gasilci PGE Krško iz pritličnih in kletnih prostorov stanovanjske hiše posesali okoli 500 litrov vode.

Ob 22.49 so v ulici Brezje v Novem mestu gorele smeti in odpadki na divjem odlagališču. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo danes od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JEVŠEVEC.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 7.30 do 8.30 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BUŠINJA VAS.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- med 8.00 do 15.00 občasno motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP MALE DOLE;

- od 8.00 do 14.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LISEC na izvodu 3. V DOLINO ter na izvodu 4. PROTI SELA ŠUMBERK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Brunk, Gorelce, Cerovec, Srednik Cerovec in Glino Gaj med 8. in 14. uro ter na območju TP Hudenovo, Hudo Brezje, Planina pri Raki, Vrsa, Rovišče, Zavratec med 9. in 13. uro.

M. K.