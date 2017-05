Ob tretji obletnici Rastoče knjige še knjigobežnice

19.5.2017 | 08:00

Knjigobežnice se nahajajo pred vhodom v šolo. (Foto: M. Ž.)

Mirnopeške učence je nagovoril akademik dr. Boštjan Žekš, predsednik Društva Rastoča knjiga.

Mirna Peč - Mirnopeška osnovna šola Toneta Pavčka se je družini Rastoče knjige pridružila pred tremi leti. Obletnico so obeležili včeraj in v Rastočo knjigo njihove šole vstavili novi dve šolski publikaciji – Nekje s pesmimi iz natečaja Pavčkove vitice 2016 in publikacijo celoletnega šolskega projekta Gasilstvo v Mirni Peči, ter pesniško zbirko Toneta Pavčka z naslovom Vse to je tvoje. Vse skupaj so nadgradili še o odprtjem šolske kjigobežnice, ki jo namenjajo vsem učencem in učiteljem njihove šole, staršem in drugim obiskovalcem, z njo pa želijo spodbuditi izmenjavo in branje knjig ter vtisov o njihovi vsebini.

»Šola je se Rastoči knjigi pridružila zaradi prepričanja, da je to dober projekt, ki spodbuja branje, a ne samo branje, ampak tudi zavedanje, da smo od knjige odvisni, da smo kot narod na knjigi utemeljeni,« je v nagovoru zbranim, med katerimi sta bila tudi oče Rastoče knjige dr. Janez Gabrijelčič in akademik dr. Boštjan Žekš, predsednik Društva Rastoča knjiga, na prisrčni slovesnosti, ki so jo sooblikovali učenci šole, poudaril ravnatelj Danijel Brezovar.

Ste morda med sprehodom po katerem od slovenskih mest ali naselij, že opazili majhne hišice takšnih in drugačnih oblik, v katerih so shranjene rabljene knjige? Pobuda z imenom Knjigobežnice se je septembra 2011 začela na Facebooku, ko je njena ustanoviteljica Nina Kožar želela sprožiti podarjanje knjig neznancem na javnih mestih. Vsaka podarjena knjiga je imela sporočilce, darovalci in najditelji pa so mesta, na katerih so knjige pustili ali našli, fotografirali in objavili na Facebooku. Tako je danes v Sloveniji že 63 hišk, eno od njih je od včeraj dalje tudi pred vhodom mirnopeške šole.

In kako deluje? »Knjigo, ki ste jo prebrali in si želite, da jo še kdo, jo enostavno pustite v hiški, zraven napišite prijetno sporočilce. Sošolci, mimoidoči, starši, ki bodo pred našo šolo, si bodo čas lahko krajšali s knjigo in tudi oni napolnili našo knjigobežnico,« so pojasnili na šoli.

M. Ž.

