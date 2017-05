Naj prostovoljci: Renata Hojski, Mojca Rostohar in PGD Stranje

19.5.2017 | 08:50

Vir fotografije: Občina Krško

Krško - Naj prostovoljska organizacija v občini Krško v letu 2016 je po mnenju občanov, ki so oddali svoj glas, Prostovoljno gasilsko društvo Stranje. Naj prostovoljka v kategoriji nad 30 let je Renata Hojski, v kategoriji do 30 let pa Mojca Rostohar.

Nagrade in priznanja so prostovoljci prejeli v torek na zaključnem dogodku v okviru nacionalnega tedna prostovoljstva v Dvorani v parku v Krškem, kjer sta se vsem nominiranim prostovoljcem zahvalila in jim čestitala župan občine Krško Miran Stanko in predsednik komisije Mitja Valentinc.

Občina Krško je v aprilu objavila javni natečaj, po katerem so bili za naj prostovoljce in naj prostovoljsko organizacijo predlagani PGD Stranje in Zveza prijateljev mladine Krško, v kategoriji nad 30 let Renata Hojski, Jožica Arnšek, Anica Ivnik in Danica Žnideršič, v kategoriji do 30 let pa Mojca Rostohar in Said Jusufović.

Največ glasov so prejeli: Prostovoljno gasilsko društvo Stranje, v imenu katerega je priznanje prejel predsednik Anton Remih. Društvo je bilo ustanovljeno v letu 1982 in je gonilna sila, povezovalni člen in središče dogajanja v Stranjah, kjer so zgradili gasilski dom, kasneje še poligon, ki je istočasno tudi vaško igrišče. Vedno se odzovejo klicu na pomoč, ob tragediji družine v vasi pred leti pa so bili ravno člani društva zaslužni, da se je družina lahko preselila v novo hišo, so sporočili z občine Krško.

V kategoriji nad 30 let je največ glasov prejela Renata Hojski. V letu 2016 se je vključila v prostovoljno delo v Domu starejših občanov Krško, ki je temeljilo predvsem na družabništvu, pogovorih, spremljanju na sprehode, letno rehabilitacijo, razne prireditve in programe. Individualno je obiskovala stanovalko in s svojim delom pomembno vplivala na izboljšanje kakovosti njenega življenja, vključevanja v skupnost in njeno osebno rast.

Mojca Rostohar pa je največ glasov prejela med kandidatoma v kategoriji do 30 let. Z ZPM Krško sodeluje že dvanajsto leto, in sicer predvsem v programu letovanja v Nerezinah, pa tudi drugje – na letovanjih za nadarjene učence, zimovanjih, Tednu otroka in podobno. Sodeluje pri organizaciji, pripravi in izvedbi programov kot so Pustovanje, Teden otroka in Veseli december. Je predsednica DPM Krško - Levi breg in od leta 2014 vodi klub prostovoljcev, koordinira delo društev ter vodi odbor za Veseli december.

Dogodek, ki ga je povezoval Sandi Lekše, sicer tudi sam prostovoljec, so s pesmijo popestrili člani skupine Lila.

Ob tem še dodajmo, da je Slovenska filantropija na slovesnosti ob dnevu prostovoljstva v Gornji Radgoni občini Krško včeraj že četrto leto zapored podelila naziv Prostovoljstvu prijazno mesto.

B. B.

