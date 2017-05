Ulično četvorko bodo zaplesali natanko opoldne

19.5.2017 | 09:15

Opoldne se lahko poveselite skupaj z maturanti ... (Foto: R. K., arhiv DL)

Novo mesto, Črnomelj, Sevnica - Po vsej Sloveniji bodo dijaki in dijakinje, ponekod pa tudi učenci osnovnih šol, danes natanko opoldne zaplesali ulično maturantsko četvorko. V organizaciji Plesnega studia Novo mesto bodo zaplesali na novomeškem Glavnem trgu (zato bo zgornji del zaprt za promet do 13. ure), pa tudi v Črnomlju (med cerkvijo in glasbeno šolo) in Sevnici, medtem ko bodo pod okriljem Plesnega centra Dolenjske plesali na novomeškem Novem trgu.

NIJZ: Zagotovimo okolja brez alkohola

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) se pridružujejo akciji Ministrstva za zdravje, ki z inšpekcijskimi službami, Policijo, nevladnimi organizacijami in organizatorji dogodkov poziva trgovce in gostince, starše, pedagoške delavce, predstavnike lokalnih skupnosti, civilne družbe in medijev k skupnemu sodelovanju za manj alkohola na plesu maturantov po ulicah slovenskih mest.

Na NIJZ si prizadevajo, da bi bilo pitja alkohola med mladostniki čim manj, saj so mladi zaradi razvojnih sprememb občutljivejši za škodo, ki lahko nastane zaradi izpostavljenosti alkoholu. Da bi zagotovili okolja, kjer bi bila dostopnost alkohola čim manjša, pozivajo šole, občine, župane, policijske uprave, in vse tiste, ki lahko prispevajo k poteku dogodka, da bi vsi skupaj zmanjšali oziroma preprečili popivanje in opijanje mladih.

Pitje alkohola v Sloveniji je pogosto povezano z miti, ki so se sčasoma oblikovali in ohranili v naši družbi, pa čeprav niso resnični. Eden od takih mitov je, da vsi mladostniki pijejo alkohol. Kar pa seveda ni res. "Raziskave v Sloveniji kažejo, da je sicer večina mladostnikov že poskusila alkohol, a je povsem zmotno prepričanje, da vsi mladostniki pijejo alkohol. Le redki mladostniki, 14 odstotkov 15-letnikov alkohol pije redno, to je tedensko. V raziskavi, ki smo jo izvedli med mladimi smo ugotovili, da kot razloge, zakaj alkoholnih pijač ne pijejo, največkrat navajajo škodljivost alkohola zdravju, dejstvo, da so videli, kako alkohol učinkuje na človeka, strah, da bi se navadili piti alkoholne pijače, in dejstvo, da v pitju alkohola ne uživajo. Veliko mladih, ki alkohola ne pijejo, je poročalo tudi, da bi jih bilo pri pitju alkohola strah, da bi naredili nekaj, kar bi kasneje obžalovali, strah pa jih je bilo tudi tega, da bi se pred prijatelji osramotili", je povedala dr. Maja Roškar z NIJZ.

M. M.