Srčni ton dobrodelnega shoda

19.5.2017 | 10:20

Sevnica - Včeraj je bil v Športnem domu Sevnica dobrodelni koncert Cicibanov vrtiljak za Mateja, namenjen zbiranju denarja, s katerim bodo pomagali prilagoditi stanovanje za Mateja Umeka s Studenca, ki oboleva za mišično distrofijo.

S prireditvijo so zbrali 2.848,23 evra, kot je ob koncu dogodka sporočila ravnateljica vrtca Ciciban Vlasta Fele. V okviru zbiranja prostovoljnih prispevkov so prejeli na račun Rdečega križa 1.790 evrov in tako so v omenjeni človekoljubni akciji zbrali 4.638,23 evra.

Udeležence koncerta sta nagovorila že omenjena ravnateljica Vlasta Fele in sevniški župan Srečko Ocvirk. Poudarila sta pomen skrbi skupnosti za posameznika in tudi to, da tokratni dobrodelni koncert potrjuje, da družina v stiski ni ostala sama.

S podobnim sporočilom je prireditev začela in potem nadaljevala do konca koncerta povezovalka sporeda Renata Žnidar, ki je tenkočutno sprejela odzive občinstva in z izbranimi besedami tudi sama ustvarjala razpoloženje koncerta. Prireditev je organiziral vrtec Ciciban Sevnica v sodelovanju z Rdečim križem, občino Sevnica in KŠTM Sevnica.

Glasbeni spored je začel pevski zbor vrtca Ciciban z zborovodkinjo Melito Železnik, v katerem je nastopil tudi Matej. Mlade pevce so spremljali Silvija Švelc na klavirju, pozavnist Florijan Jazbec in Marko Traven s kitaro.

V programu so nastopili še ansambel Veseli Dolenjci, Špela in Boris Pokorn ob spremljavi Janeza Hameršaka, Vokalni skupini Corona in Corona's, ansambel Jodel express, Kaja Pavlič, ansambel Potep, Ivan Hudnik in ansambel Florjan. Ansambel Modrijani, ki se ni mogel udeležiti koncerta, je Mateju poslal svojo ploščo, ki so jo fantu izročili na prireditvi.

Včerajšnji dobrodelni koncert so končali s skupno pesmijo in krogom prijateljstva, v katerega so se s podajo rok povezali zaposleni vrtca in tako obkrožili zbrane v dvorani.

M. L.

Galerija