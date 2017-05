Na ogled so biseri trebanjske zbirke

19.5.2017 | 12:50

V trebanjski galeriji so včeraj slovesno odprli razstavo, ki so jo poimenovali Biseri iz galerije. (Foto: J. S.)

Tokrat so na ogled postavili vrhunce iz tukajšnje zbirke.

Razstava bo na ogled do 30. septembra.

Trebnje - V trebanjski Galeriji likovnih samorastnikov so včeraj slovesno odprli razstavo, ki so jo poimenovali Biseri iz galerije, saj so na ogled postavili 57 najbolj reprezentativnih del, ki odsevajo raznolikost trebanjske zbirke tako v geografskem pogledu kot tudi po uporabi likovnih pristopov in tehnik. Razstavljena dela je izbral umetniški svet, ki je na ogled postavil dela iz 21 držav, razstavo pa je oblikovala Meta Gabrijel.

»Nekaj del je na ogled že vrsto let, saj so bila umeščena tudi na stalne razstave galerije, druga pa so se le redko pojavljala na javnih predstavitvah, a so kljub temu s svojo neponovljivostjo in izrazno močjo zasluženo dobila svoje mesto med biseri zbirke. Na razstavi so najbolj prepoznavna dela umetnikov, ki so se izkazali kot zreli, samosvoji, kreativni in izvirni ustvarjalci, ki so s svojo ustvarjalnostjo zaznamovali tudi mednarodni likovni prostor,« so zapisali v katalogu, ki je pospremil odprtje tokratne razstave, ki bo na ogled do 30. septembra.

Med vrhunce trebanjske zbirke so vključili tudi dela 16 slovenskih umetnikov. »Naša naloga je, da promoviramo in proučujemo predvsem slovensko naivno umetnost, saj so naši umetniki izredno kakovostni, tisti, ki smo jih uvrstili na to razstavo, pa seveda še posebej, saj imamo nekaj res sijajnih del,« pravi kustosinja trebanjske galerije in članica strokovnega sveta Andrejka Vabič Nose.

V trebanjski galeriji sicer tačas hranijo že več kot 1160 umetnin, ki jih je prispevalo 290 umetnikov iz več kot 40 držav. Glavno gonilo galeriji so mednarodni tabori likovnih samorastnikov, ki so v Trebnje v zadnjih petih desetletjih privabili umetnike iz vsega sveta. Junija bodo gostili jubilejni likovni tabor, ki bo barvit tako po vabljenih umetnikih, kot tudi starostno in stilsko, po tehnikah izražanja pa tudi geografsko, napoveduje Patricija Pavlič, direktorica Centra za izobraževanje in kulturo Trebnje (CIK Trebnje), pod okriljem katerega deluje galerija. Letošnji tabor bo potekal od 10. do 17. junija.

Jubilejno leto so tako v Trebnjem začeli s februarsko razstavo, na kateri so predstavili zgodovino tabora in galerije, na tokratni razstavi so na ogled ponudili najboljša tuja in domača dela iz zbirke, oktobra pa bodo obiskovalcem predstavili še pogled v prihodnost naivne umetnosti, hkrati pa bodo odprli še prenovljeno stalno razstavo. »Predstavili bomo manjše število del, kot jih je sedaj na ogled, vendar bo postavitev koncipirana popolnoma drugače. Razvili smo namreč koncept, ki bo obiskovalcem omogočil zanimiv pogled in primerjave med različnimi geografskimi območji, pa tudi med posameznimi umetniki, ki so ustvarjali istočasno,« ob tem še napoveduje Vabič Nosetova.

Včerajšnjo razstavo je slovesno odprl trebanjski župan Alojzij Kastelic, ki je med drugim delaj, da ne gre le za bisere tukajšnje zbirke, temveč za jagodni izbor. Kulturni program - dogodek je povezoval Luka Bregar - je pripravila Glasbena šola Trebnje, sooblikovali so ga otroški pevski zbor Glasbene šole Trebnje z zborovodkinjo Tatjano Mihelčič Gregorčič ter solistoma Vidom Primcem in Hano Dragar ter profesorji Sandi Ravbar (harmonika), Jožica Zupančič (klavir), Špela Lampret (flavta), Tilen Artač (violončelo), Jera Rot (violina), David Kocjan (saksofon), Marjana Kranjec Trček (klavir) in Tilen Zakrajšek (tolkala).

