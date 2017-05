Poskušal zažgati gostinski lokal

19.5.2017 | 11:10

Metliške policiste je oškodovanec obvestil, da naj bi v noči na četrtek nekdo poskušal zažgati njegov gostinski lokal v Metliki in mu povzročil škodo. Po prvih ugotovitvah policistov naj bi neznanec v objekt vrgel gorečo plastično posodo z vnetljivo snovjo. Ogenj je poškodoval tla terase, nadstrešek in steno objekta. Škode je za okoli 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem okoliščin požiga.

V nesreči dva poškodovana, eden huje

Krški policisti so včeraj okoli 12.30 pod drobnogled vzeli prometni nesreči na cesti med Sevnico in Krškim pri naselju Gunte. Povzročil jo je 64-letni voznik osebnega avtomobila, ki je zapeljal na levo smerno vozišče in trčil v avtomobil, ki ga je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 32-letna voznica. V nesreči se je povzročitelj iz Hrvaške, ki je vozil pod vplivom alkohola, v litru izdihanega zraka je namreč imel 0,42 miligramov alkohola, huje poškodoval, 32-letna voznica pa lažje. Oba so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Zaradi kršitev mu bodo izdali plačilni nalog.

Pijan in brez vozniške vozil po levi



Med kontrolo prometa so črnomaljski policisti okoli 20.30 pri Ručetni vasi ustavili voznika osebnega avtomobila, ki je z vožnjo po levi strani vozišča ogrožal ostale udeležence v prometu, na vozilu pa ni imel nameščenih registrskih tablic. Prav tako ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,70 miligramov alkohola. Neregistriran in nezavarovan Renault 5 so mu zasegli in o kršitvah seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o voznikih in Zakon o motornih vozilih za vse ugotovljene kršitve določajo globo v višini 2820 evrov.

Nezakonito čez državno mejo

Med opravljanjem nalog varovanja državne meje so brežiški policisti v bližini Ribnice včeraj dopoldne izsledili in prijeli državljana Afganistana, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

M. Ž.