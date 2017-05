Koliko bo stalo parkiranje ob Kolpi v turistični sezoni?

19.5.2017 | 12:10

Črnomelj - Tukajšnji svetniki so se včeraj zbrali na 20. redni seji v tem mandatu. Na dnevnem redu so imeli kar 28 točk dnevnega reda, po končani seji pa so si na povabilo Borisa Mužarja, ravnatelja OŠ Mirana Jarca, ogledali šolo.

Kar devet točk dnevnega reda je bilo namenjenih poročilom o poslovanju osnovnih šol, vrtca Otona Župančiča, Glasbene šole Črnomelj in Dolenjskih lekarn. Vse šole, razen OŠ Stari trg ob Kolpi, so poslovale pozitivno. Marsikje pa imajo težave bodisi z zastarelo opremo ali dotrajanimi stavbami, še najbolj pa v OŠ Loka in OŠ Dragatuš. Oprema je zastarela tudi v OŠ Vinica.

Sicer pa so svetniki sprejeli še vrsto drugih poročil, tako o delu Rica Bela krajina, Komunale, Civilne zaščite, Medobčinske inšpekcije in redarstva, o javnih delih v občini. Sprejeli so tudi sklep o določitvi višine parkirnine ob reki Kolpi v letošnji turistični sezoni. Najvišja dnevna parkirnina bo za osebne avtomobile 3 evre, za bivalna in večnamenska vozila, traktorje in avtobuse do 22 potnikov 6 evrov ter za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, druga štiri in večkolesna vozila in priklopna vozila pa 22 evrov.

Svetniki so dali tudi pozitivno mnenje za imenovanje Damjane Vraničar za ravnateljico OŠ Loka in Matjaža Bariča za ravnatelja OŠ Milke Šobar-Nataše. Oba sta ravnatelja omenjenih šol tudi v tem mandatu.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija