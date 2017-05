Semičani: na Gačah bi morali dati večjo pozornost poletnemu turizmu

19.5.2017 | 14:20

Semič - Semiški svetniki so včeraj zvečer zasedali na 19. redni seji v tem mandatu. Na dnevnem redu so imeli 17 točk. Med drugim so obravnavali poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva belokranjskih občin in Razvojnega centra Novo mesto. Prav tako so obravnavali poročilo o zdravju v semiški občini in bili zadovoljni, ker imajo najmanj samomorov v Sloveniji, po odzivnosti v programu Svit pa so s 73,5 odst. na prvem mestu v državi, kjer je povprečna odzivnost 59,7 odst. Z zadovoljstvo so sprejeli tudi nižjo ceno socialno-varstvene storitve Pomoč na domu.

Izvedeli so, da bo do 2. junija javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Črmošnjice. Javna obravnava bo v sredo, 25. maja, ob 15. uri v gasilskem domu Črmošnjice.

Precej časa so se svetniki zadržali ob poročilu o poslovanju na smučišču Gače v minuli zimski sezoni. Direktor podjetja Smuk Boris Rugel je predstavil minulo sezono, v kateri so zagnali tri vlečnice. Vendar pa sezona ni bila tako uspešna, kot so načrtovali. Četudi so lani v podjetju Smuk načrtovali, da bodo dali velik poudarek poletnemu turizmu, pa je tokrat direktor povedal, da gradijo strategijo predvsem na zimskem turizmu, čemur pa so v semiškem občinskem svetu oporekali. Še zlasti zato, ker je smučišče pod 1.000 metri nadmorske višine, problem pa je tudi fen, ki zapiha z morja. Poleg tega pa bi poleti lahko povezali turizem na Gačah s turističnimi točkami v okolici, ki jih je kar veliko. Po mnenju Semičanov bi morali na Gačah razvijati poletni turizem, dobiček pa vlagati v zimskega in ne obratno.

Besedilo in fotografije: M. Bezek-Jakše

