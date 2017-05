Abraham mokronoškega vrtca

V Mokronogu so včeraj praznovali 50-letnico tukajšnjega vrtca. (Foto: J. S.)

Mokronog - V Mokronogu je bilo včeraj slovesno. V dvorani upravno-kulturnega središča so namreč gostili proslavo ob 50-letnici vrtca v kraju. Ob tem pomembnem jubileju, ki je zaznamoval vse leto, so izdali tudi katalog in pripravili razstavo, ki bo v mokronoškem vrtcu na ogled do konca prihodnjega tedna.

Začetki predšolskega varstva v Mokronogu segajo v leto 1966, ko je lokalna skupnost prisluhnila predlogu članic Društva prijateljev mladine in je v nekdanji stari mokronoški sodniji opremila skromen prostor ter tako omogočila sprejem prvih otrok v vrtec, pripoveduje ravnateljica Osnovne šole Mokronog Zvonka Kostrevc. »Prostori so bili skromni in oprema slaba, vendar so zadostili željam mnogih staršev,« pravi. V nekdanji sodniji je vrtec deloval deset let, leta 1976 pa so z dograditvijo nove osnovne šole v Mokronogu pridobili dve novi, sodobnejši igralnici. »Postopoma je naraščal delež vključenih otrok v vrtec, spreminjali so se pogoji dela in prostori so postali premajhni. Ob koncu 90. let prejšnjega stoletja je tretji oddelek vrtca že gostoval v prostorih šole,« razlaga Kostrevčeva.

Novonastala občina Mokronog-Trebelno je nato znala prisluhniti potrebam staršev in tako so leta 2009 v Mokronogu zgradili nov štirioddelčni vrtec, v katerem je bil prvič oblikovan tudi oddelek prvega starostnega obdobja. Vrtec so poimenovali po pravljičnih škratih Mokronožcih, ki jim je literarno življenje vdahnil domači kulturnik Stane Peček. Pomembna prelomnica je tudi leto 2012, ko so vrtčevski oddelek odprli tudi na Podružnični šoli na Trebelnem.

Danes vrtec deluje na dveh lokacijah, vanj pa je v sedmih oddelkih vključenih 124 otrok prvega in drugega starostnega obdobja, še pove Kostrevčeva. Vključenost otrok v predšolsko varstvo je tako v občni Mokronog-Trebelno kar 84-odstotna. Ob tem je vrtec pomembno vpet v dogajanje v ožjem in širšem lokalnem okolju, saj sodelujejo tako s posamezniki kot tudi z občino in številnimi društvi na različnih področjih v Mokronogu in na Trebelnem, razlaga vodja vrtca Mokronožci Apolonija Kralj Zupančič. »Bogato sodelovanje zaznamuje sodobnost našega vrtca, tako da smo prepoznavni tudi navzven,« dodaja.

»Starši in otroci smo izrazito čustveno povezani, v času predšolske vzgoje pa se vzpostavijo tudi odnosi med vrtcem in družino,« pa je na včerajšnji slovesnosti med drugim dejal župan občine Mokronog-Trebelno Anton Maver. »Za uspešen vzgojni proces je pomembno, da se vzgojni funkciji družine in vrtca čim bolj povezujeta in prepletata, da starši in vzgojiteljice sodelujejo, si delijo odgovornost, hkrati pa se zavedajo različnih vlog in pristojnosti,« je o pomenu predšolskega varstva še dejal župan in dodal: »Nekoč smo bili tudi mi radovedni, znanja in izkušenj željni, brez strahu, bili smo sproščeni in iskreni, preprosto, vsi smo bili najprej otroci. Spomnimo se tega večkrat. Morda bomo naše najmlajše tako bolje in lažje razumeli. In poskušajmo živeti na ta način, da bodo naši otroci pomislili na nas, ko bodo razmišljali o sreči, o ljubezni in o pokončnosti. Predvsem pa jim bodimo zgled, tisti nekdo, ki ga bodo v njegovi najboljši izdaji zvesto posnemali,« je praznovanje 50-letnice še pospremil župan.

