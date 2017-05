FOTO: Maturantje na četvorki: 3, 2, 1,... prva slika!

19.5.2017 | 13:10

Četvorka z Novega trga ...

... in četvorka z Glavnega trga.

Novo mesto - Po vsej državi in tudi v tujini so dijaki in dijakinje, ponekod pa tudi učenci osnovnih šol, danes natanko opoldne zaplesali ulično maturantsko četvorko. V organizaciji Plesnega studia Novo mesto so zaplesali na novomeškem Glavnem trgu, pa tudi v Črnomlju in Sevnici, medtem ko so pod okriljem Plesnega centra Dolenjske plesali na novomeškem Novem trgu, na Mirni in v Šentjerneju. Seveda so pete danes zavrteli tudi v Sevnici, Kočevju in drugih krajih, v galeriji pa sta zajeti obe novomeški četvorki, ki sta tudi letos pritegnili precej obiskovalcev.

»Prav tu se vaša najlepša leta zaključujejo. To naj vam bo jasno!« je po končanem plesu okoli 400 maturantom na Novem trgu rekel Gregor Vovk iz Plesnega centra Dolenjske in po kratkem premoru dodal: »In potem pridejo še lepša!« Plesalce je na obeh trgih pozdravil tudi župan MO Novo mesto Gregor Macedoni, po približno 20 minutah plesa pa so se mladi precej hitro razšli in pohiteli praznovanju zaključka srednješolskega pouka naproti, saj jih že kmalu čaka matura.

M. M., M. Ž.

Galerija









































































































































































































































































































































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 28m nazaj Oceni Upokojenka Srečno, mlada generacija! Preglej samo prijavljene komentatorje