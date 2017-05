Igraj se z mano in festival video filmov

19.5.2017 | 19:00

Semič - V Semiču so pripravili že drugo prireditev S-faktor z naslovom Igraj se z mano. V Kulturnem centru Semič in v njegovi okolici je potekalo medgeneracijsko dopoldne v aktivnih, poučnih in ustvarjalnih delavnicah. Obiskovalci so si lahko ogledali tudi tekmovalne video filme o vodi, ki so jih ustvarili mladi s posebnimi potrebami. Na svečani prireditvi S-faktor 2017 pa so razglasili najboljše videe.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija