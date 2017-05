Brežiški ekopraznik že sedmič in tokrat mednarodni

19.5.2017 | 17:00

Zvone Černelič (levo) je na prireditvi izrazil željo, da bi ekološki pridelovalci lahko prodali več ekološke hrane ustanovam na svojem območju. Foto: M. L.

Brežice - Združenje za ekološko kmetovanje Dolenjske, Posavja in bele krajine je včeraj pripravilo že 7. ekopraznik v Brežicah, kjer je na stojnicah postavilo svoje pridelke in izdelke 20 kmetovalcev. Kot je v nagovoru rekel predstavnik združenja in organizator brežiškega dogodka Zvone Černelič, so udeleženci prišli iz vse Slovenije in dva tudi iz hrvaške. »Ekološko kmetovanje v Sloveniji je nekoliko v vzponu. Pozna se, da ljudje želijo imeti vse bolj zdravo hrano.

Černelič se je posebej zahvalil za podporo brežiškemu županu Ivanu Molanu za podporo občine pri organizaciji eko praznika in enako ravnateljici osnovne šole Brežice Mariji Lubšina Novak za naklonjenost šole prireditvi in za sodelovanje pri izvedbi.

Po županovih besedah občina podpira to prireditev, ki spodbuja pridelavo zdrave hrane, taka pridelava pa je priložnost za kmetije.

Ravnateljica rekla, da je ekopraznik že tudi »naš praznik«, s čimer se je Lubšinova Novakova odzvala na Černeličevo zahvalo, češ, da šola sprejema že vsa leta to prireditev na svoje dvorišče.

Na uradnem odprtju ekopraznika so nastopili učenci osnovne šole Brežice.

M. L.

