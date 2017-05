S suhokranjcem tudi pločnik do vasi

20.5.2017 | 10:10

Proti Biški vasi bo pločnik širok 1,20 metra, ker bo nekoliko odmaknjen od roba vozišča, v sami vasi pa 1,50 metra. (Foto: M. Ž.)

Mirna Peč - O pločniku od Mirne Peči do Biške vasi in nato skozi vas se v mirnopeški občini govori že kar nekaj let, zdaj pa bo ob gradnji suhokranjskega vodovoda le postal resničnost.

Sicer ga bodo gradili v dveh delih – najprej do Biške vasi, nato pa še skozi samo vas. Prva faza naj bi se začela in zaključila še letos, lahko pa po besedah Andreja Kastelica iz občinske uprave pride tudi do manjšega zamika, saj je odvisna od gradnje posameznih etap vodovoda; kakšno namreč zaradi tehničnih pogojev zgradijo prej in drugo kasneje.

Po projektu, narejenem v letu 2009, ko je cesta od Mirne Peči proti Trebnjemu bila še državna, je bila gradnja nekaj manj kot 900 metrov pločnika z vso potrebno infrastrukturo ob prometno obremenjeni cesti zaradi pogojev soglasodajalcev, med njimi tudi zavoda za varstvo kulturne dediščine in direkcije za ceste, ocenjena na vrtoglavih 1 milijon 85 tisoč evrov (z DDV), kar je bilo za občino ob gradnji šole in vodovodnega omrežja na severu občine neuresničljivo.

»Možnost pocenitve naložbe se je pokazala s projektom suhokranjskega vodovoda, pa tudi z gradnjo avtocestnega odseka mimo Trebnjega in Mirne Peči, s katero je ta cesta od 1. novembra leta 2015 postala občinska in s tem omilila zahteve, ki veljajo za državne ceste, ter nekaj manjšimi tehničnimi popravki, ki pa ne bodo vplivali na samo varnost. Cena se je tako prepolovila na slabih 508 tisoč evrov, upamo pa, da bo na koncu še nekoliko nižja,« je pojasnil Kastelic.

V sklopu gradnje pločnika bodo uredili tudi meteorno kanalizacijo, odvodnjavanje in javno razsvetljavo, v Biški vasi na dveh delih znižali cestišče, postavili nekaj opornih zidov in uredili dve postajališči za avtobus, ki bo sicer ustavljal na cesti, ker prostora za širitev ni, postavili pa bodo nastreške. Ker je glede na investicije, ki trenutno tečejo v občini, ta znesek še vedno prevelik denarni zalogaj, so se odločili, da bodo, kot že rečeno, naprej zgradili 340 metrov pločnika od Mirne Peči do Biške vasi, ki bo stal okoli 100 tisoč evrov, kasneje pa še okoli 540 metrov po sami vasi.

Pločnik v Biški vasi naj bi bil dokončan do zaključka gradnje suhokranjskega vodovoda.

M. Ž.