Tretji Dnevi kočevarske kulture bodo v semiški občini

20.5.2017 | 08:50

Semič - Potem, ko so bili minuli dve leti Dnevi kočevarske kulture v Dolenjskih Toplicah in v Kočevju, bo tretja prireditev naslednji konec tedna, torej od 25. do 28. maja, v semiški občini. Na nekdanje prebivalce Kočevarje se bodo spomnili na številnih prireditvah, ki so jih na novinarski konferenci predstavili semiška županja Polona Kambič, direktorica Kulturnega centra Semič Irena Plut in predsednik Zveze kočevarskih organizacij Andrej Černe.

Prireditve, katerih poglavitni namen je predstavljanje bogatega kočevarskega kulturnega izročila in ga ohranjati prihodnjim rodovom, se bodo začele z otvoritveno slovesnostjo v Kulturnem centru Semič v petek, 25. maja, ob 18. uri. V treh dneh se bodo zvrstile razstave, predstave, predstavitve, likovna kolonija, pohodi. Zaključek prireditve bo v nedeljo, 28. maja, ob 15. uri v gozdarskem domu na Planini.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.