Dve osebi v bolnišnico

20.5.2017 | 08:05

Okoli tretje ure ponoči sta se na naših cestah zgodili dve prometni nesreči, zaradi katerih so reševalci dve osebi odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 3.07 se je v naselju Drnovo, občina Krško, zgodila prometna nesreča osebnega vozila. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, očistili cestišče razlitih motornih tekočin, s tehničnim posegom iz vozila rešili osebo, nudili pomoč reševalcem NMP Krško, ki so ponesrečenca na kraju oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Ob 3.16 pa je na cesti Trebnje–Mokronog v naselju Slovenska vas, občina Šentrupert, voznik z osebnim vozilom zapeljal s ceste in se zaletel v vrtno ograjo. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so kraj nesreče zavarovali, odklopili akumulator na vozilu, s tehničnim posegom rešili poškodovano osebo iz vozila, očistil cestišče, nudili pomoč policistom in pri prenosu in oskrbi poškodovane osebe reševalcem NMP Trebnje, ki so jo na kraju oskrbeli ter prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

B. B.