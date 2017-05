Nov gasilski kompleks do leta 2021

20.5.2017 | 11:30

Direktor PGE Krško Joško Žvar pred garažami, ki so že nekaj časa premajhne za vsa njihova vozila. (Foto: B. B., arhiv DL)

Krško - Krški občinski svetniki so pred dnevi potrdili investicijski načrt prenove in dozidave prostorov Poklicne gasilske enote Krško.

Ta s 53 operativci velja za eno največjih gasilskih enot v Sloveniji, trenutno pa razpolaga z okoli 1.350 m2, kar je precej manj, kot bi potrebovali. Prostorov je premalo tako za moštvo kot za tehniko, zato nameravajo z naložbo gasilski kompleks precej povečati.

Letos namerava občina pripraviti potrebno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje, do leta 2019 pa naj bi končali prvo fazo naložbe, ki predvideva obnovo objekta iz leta 1980 in dograditev prizidka na vzhodni strani (proti železnici), v katerega bi preselili telefonsko centralo, garderobe in prostore za rehabilitacijo ter skladišče opreme.

Po zaključku te faze bodo najstarejši del gasilskega kompleksa (objekt PGD Videm ob Savi iz leta 1965) porušili in na njegovem mestu zgradili sedem novih garaž in na koncu še prostore za PGD Videm in civilno zaščito.

Druga faza bo predvidoma končana do leta 2021, celotna naložba pa je ocenjena na 2,6 milijona evrov. Večino potrebnega denarja bo zagotovila občina, PGE Krško pa bo dodal dobrih 300.000 evrov.

B. B.