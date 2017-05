Tajnica leta je Aleksandra Maslarić iz Krke

20.5.2017 | 10:30

"Zmaga je sla v Krko, hvala vsem ki ste mi stali ob strani in navijali zame," je na svojem FB profilu zapisala Aleksandra Maslarić (četrta z leve). (Vir fotografije: Facebook)

Portorož, Novo mesto - Letošnja zmagovalka strokovnega izbora poslovna asistentka/tajnica leta je Aleksandra Maslarić iz novomeške Krke, so sporočili iz družbe Planet GV. Priznanje je prejela v petek zvečer na kongresu ADMA, ki te dni v organizaciji Planet GV in Zveze klubov tajnic in poslovnih sekretarjev Slovenije poteka v Portorožu.

To je 25. kongres pisarniške odličnosti ADMA po vrsti, tokrat se je na njem zbralo več kot 450 tajnic, sekretark, poslovnih asistentk, vodij pisarn in drugih zaposlenih v pisarniškem poslovanju iz celotne Slovenije.

Kongres, ki je udeležencem ponudil vrsto predavanj in delavnic, se je začel v četrtek. Sklenil se bo danes dopoldne, ko bodo direktorji nekaterih uspešnih slovenskih podjetij na okrogli mizi soočili mnenja o različnih vlogah poslovnih sekretark. Povedali bodo, kako se delo tajnic v podjetjih razlikuje, kakšne naloge obsega in predvsem, zakaj so njihove sposobnosti in znanja ključna za uspeh podjetja.

Mimogrede, pred leti je naziv tajnice leta osvojila tudi tajnica Dolenjskega lista Betka Štefanič.

B. B.