Oboroženega roparja iščejo tudi s helikopterjem

20.5.2017 | 14:20

Ilustrativna fotografija

Oborožen in zamaskirani neznanec je dopoldne oropal poslovalnico pošte v okolici Grosupljega. S kraja dogodka je pobegnil z nekaj sto evri, poškodovan ni bil nihče.

Na ljubljanski policijski upravi so bili o ropu pošte obveščeni okoli 10.45. Na kraj so bili poslani policisti, ki so takoj začeli z vsemi aktivnostmi, ki so ob takšnih dogodkih predvidene. Vključen je bil tudi policijski helikopter, so sporočili iz policijske uprave Ljubljana.

Po do sedaj zbranih obvestilih je ugotovljeno, da je zamaskirani neznanec vstopil v prostore pošte ter od uslužbenke z grožnjami, ki jih je podkrepil s pištolo, zahteval gotovino. Sam je nato odtujil nekaj sto evrov ter nato pobegnil neznano kam.

V dogodku ni bil nihče poškodovan. Policisti in kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.