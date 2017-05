V Beli krajini 450 gospodinjstev brez elektrike

20.5.2017 | 18:25

Ob 16.29 je v Križevski vasi in okolici, občina Metlika, zaradi izpada daljnovoda prišlo do prekinitve oskrbe z električno energijo. Po podatkih Elektra Ljubljana je bilo v izpadu devet transformatorskih postaj, skupaj okoli 450 gospodinjstev. Okvaro so dežurni delavci odpravili v dobri uri, do 17.45 .

Ob 14.12 sta pri naselju Črešnjice pri Cerkljah, občina Brežice, gorela odpadni material in podrast. Gasilci PGD Cerklje ob Krki in Pirošica so pogasili požar na površini okoli 500 kvadratnih metrov.

Ob 10.00 so na Zdolski cesti v Krškem gasilci PGE Krško iz ribnika odstranili poginjeni raci in ju predali dežurnemu delavcu Veterinarsko higienske službe.

B. B.