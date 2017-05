Na regijskem preverjanju zmagala ekipa NEK

20.5.2017 | 19:15

Vir fotografij: Izpostava URSZR Brežice

Velika Dolina - V organizaciji območnega združenja Rdečega križa Brežice, tukajšnje občine in brežiške uprave za zaščito in reševanje je danes na Veliki Dolini potekalo 23. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa.

Sodelovalo je šest ekip prve pomoči, preverjanje pa je potekalo na štirih delovnih točkah z različnimi scenariji nesreč.

Najbolje se je odrezala ekipa NEK 2, ki bo posavsko regijo oktobra zastopala na državnem preverjanju v Kobaridu.

Drugo mesto je zasedla ekipa območnega združenja Rdečega križa (OZRK) Sevnica I, tretji pa so bili člani OZRK Krško. Gasilska zveza Sevnica je zasedla četrto mesto, ekipa občine Kostanjevica na Krki je bila peta, OZRK Sevnica II pa šesta.

Tudi letos so organizatorji preverjanje popestrili s spremljajočimi aktivnostmi, predvsem predstavitvijo dejavnosti in opreme različnih služb in društev, ki se vključujejo v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pri tem so sodelovali PGD Velika Dolina, Radioklub Elektron Brežice, Planinsko društvo Brežice, Kinološko društvo Brežice, Kinološko društvo IZAR, Jamarski klub Brežice, Zdravstveni dom Brežice, Društvo potapljačev VIDRA Krško, Policijska postaja Brežice, Uprava za obrambo Novo mesto in Slovenska vojska.

B. B.