V požaru uničeno gospodarsko poslopje, ena oseba poškodovana

21.5.2017 | 08:10

V Leskovcu v Podborštu v občini Sevnica je sinoči, ob 19.42, zagorelo gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Šentjanž, Tržišče in Sevnica so požar omejili, preprečili njegovo širitev na stanovanjski objekt in ga pogasili. V požaru pa je bilo gospodarsko poslopje in nekaj kmetijskega orodja popolnoma uničeno. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Šentjanž. Poškodovana je bila ena oseba, ki so jo oskrbeli reševalci NMP Sevnica in jo prepeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto. Obveščene so bile pristojne službe.

M. Ž.