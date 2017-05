Gradijo Pumptrack – poligon za kolesarje

21.5.2017 | 08:30

Foto: G. Stopar

Primer Koloparka v Ljubljani

Ivančna Gorica - V teh dneh so ob otroškem igrišču in fitnesu na prostem v Ivančni Gorici začeli graditi t. i. Kolopark – Pumptrack poligona za kolesarje, so sporočili iz ivanjške občinske uprave. To je kolesarska steza za otroke, ki je sestavljena iz zaobljenih grbin in zavojev, ki so med seboj ritmično povezani v krožno zanko.

»Razgibana steza omogoča pestro in zabavno vožnjo. Primerna je za vse velikosti koles, rolke, rolerje in skiroje. Po stezi kolesarjem ni treba vrteti pedal, saj se gibajo s premikanjem telesa navzgor in navzdol. Od tod tudi ime Pumptrack,« so pojasnili.

Kolesarski poligon izvaja Zavod Aliansa, gradbena dela in pitnik za vodo pa ivanško podjetje Milana Pušljarja. Skupna vrednost del znaša okoli 30 tisoč evrov, končana pa naj bi bila do konca meseca maja.

M. Ž., Foto: Gašper Stopar

