Rdeči križ podari in išče

21.5.2017 | 16:50

Humanitarni center OZRK Novo mesto (Foto: Arhiv DL)

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območnega združenja Rdečega križa Novo mesto na Drski lahko trenutno podarijo: štiri vzmetnice, velike 80x190cm in dve, velikosti 90x200 cm, francosko posteljo, ovalno stensko ogledalo in ogledalo za kopalnico, obešalnik, otroško posteljico, otroško stajico, pisalno mizo in enojno pomivalno korito z odcejalnikom.

Potrebujejo pa: 2 vzmetnici (140x200 cm), vzmetnico (160 x 200 cm), 2 otroški posteljici, invalidski voziček za odraslo osebo, omarico za čevlje, nočno omarico, pohištvo za kuhinjo, kuhinjsko korito (š 40 cm), visečo kuhinjsko omarico (š 80 cm), štedilnik na drva, več štedilnikov, pralni stroj, kuhinjski pult (š 40 cm), šivalni stroj v kovčku, več mikrovalovnih pečic, vratca za odpiranje pri pomivalnem stroju Candy 7800 (starejši tip), hladilno torbo, zamrzovalno skrinjo, več sesalnikov, šivalni stroj, preprogo – tekač, karnise, kosilnico na nitko, otroške hojce, ženska, moška in otroška kolesa in topli pod

Vse informacije nudijo na OZRK Novo mesto, tel.: 07/ 39 33 121, e: novo-mesto.ozrk @ozrks.si.

OZRK Novo mesto ima tudi razdelilnico hrane, kjer socialno šibki dobijo topli obrok vsak delovni dan ob 12. uri, in kopalnico, v kateri se lahko stuširajo in operejo oblačila. Po rabljena oblačila in obutev lahko pridete vsako sredo od 13. ure do 16. ure. S seboj prinesite osebno kartico uporabnika, ki jo dvignete na Centru za socialno delo v Novem mestu.

M. Ž.