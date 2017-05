Šola v naravi na Pohorju

21.5.2017 | 09:50

Brežice, Pohorje - V sredo, 3. maja, smo se dijaki drugih letnikov Ekonomske in trgovske šole Brežice odpravili v šolo v naravi na Pohorje. Tri dni smo prebivali v domu Planinka, z nami pa so bile profesorice Ester Cerinski, Vladka Lopatič Omerzu in Mojca Ogorelc.

Razdeljeni smo bili v štiri skupine in se izmenično razporejali po različnih dejavnostih. Prekolesarili smo 12 km gorskega terena, rolali, se orientirali v naravi in pridobili znanje o kurjenju ognja v naravi. Skozi dan smo imeli 7 ur dejavnosti, med drugim smo spoznavali preživetje v naravi, gradili bivake, nabirali rastline in izdelovali namaze iz različnih sestavin.

V večernih urah smo imeli pohod in druženje, zjutraj pa smo se udeležili jutranje telovadbe. Zadnji večer smo imeli tudi delavnice socialnih veščin. V razredu smo skupaj peli, se še bolj povezali in pogovorili o vzdušju, ki je med nami. Profesorica Mojca Ogorelc nas je lepo usmerjala, nam podala navodila in skupaj smo ustvarili ter napisali misli, ki nas dvignejo v najtežjih trenutkih. Naše izdelke smo razstavili v jedilnici doma. Po končanih delavnicah smo se s petjem in plesom predstavili na zaključnem večeru.

V šoli v naravi smo uživali, se kot celota še bolj povezali in doživeli stvari, ki jih nikoli ne bomo pozabili.

Besedilo: Eva Močnik, Nuša Žveglič, 2. Av; Foto: Nuša Doberšek, 2. Av, Pia Doberšek, 2. Ae, Simon Gregl, 2. Ae, Aleksandra Pšeničnik, 2. Av

Galerija