Na obisku pri LD Bučka

21.5.2017 | 11:00

Bučka - V petek, 12. maja, smo bili Mehurčki in otroci iz prvega razreda Podružnične šole Bučka, na obisku pri Lovskem domu na Bučki. Tam sta nas pričakala lovca Darko Pungeršič in Toni Kovačič. Otrokom sta pobliže predstavila delo in naloge lovcev.

Poudarila sta, da je ena od trajnih nalog in odgovornosti lovcev predvsem skrb, da so vrste divjadi in njihovo število v ravnovesju. Povedala sta, kako tekom leta skrbijo za živali, kako jim prinašajo hrano, jih opazujejo, skupaj smo našteli živali, ki jih srečamo v naših gozdovih. Pokukali smo tudi v lovski nahrbtnik in si ogledali nekaj trofej živali. Otrokom je bila najbolj zanimiva koža medveda.

Seznanila sta nas tudi s trenutnim cepljenjem lisic, kako le to poteka in na kaj naj bomo pozorni, če v naravi naletimo na vabo. Na koncu sta otroke presenetila s prigrizkom in sokom ter spominskim medvedkom, ki smo ga odnesli v vrtec. Zaposlene in otroci se obema prav lepo zahvaljujemo.

Lidija Šinkovec, Foto: Vojka Robek

