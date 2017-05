Pred koncem je bilo kar napeto

Grega Okleščen (z žogo) je bil z enajstimi zadetki daleč najboljši igralec tekme med Krko in Ribnico. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Dolenjski obračun v rokometni ligi za prvaka so v Novem mestu sinoči po pričakovanju dobili Ribničani, ki pa so bili tri minute pred koncem, ko se jim je Krka približala na 30:31, že precej nervozni. Tekma je bila zanje precej pomembna, saj so se z zmago vrnili na tretje mesto, ki ga ob predvidenem razpletu zadnjih dveh krogov ne bi smeli več izpustiti iz rok, ob morebitnem porazu precej razglašenega Gorenja prihodnjo nedeljo na tekmi s Koprom pa je Ribničanom še dosegljivo tudi drugo mesto.

V primeru, da bi v zadnjih dveh krogih Ribničani premagala Koper in Škofjo Loko, Velenjčani pa izgubili s Koprom in Celjem Pivovarno Laško, bi o drugem mestu odločala izida medsebojnih tekem med Ribničani in Velenjčani, ki so v ligi za prvaka dobili vsak po eno srečanje - Ribničani so v Velenju izgubili s 25:29, Velenjčani pa v Ribnici s 23:27. Ker je bila tudi razlika na obeh medsebojnih srečanjih enaka, bi o drugem mestu odločalo pravilo, da je višje uvrščeno moštvo, ki je dalo na medsebojnih srečanjih več zadetkov v gosteh, to pa so Ribničani. A to je za zdaj še le teorija, čeprav tak razplet ni nemogoč, saj so Velenjčani na zadnjih štirih tekmah zmagali le enkrat, ko so doma z31:28 premagali Krko, v zadnjem krogu pa so na gostovanju v Škofji Loki izgubili kar s 16:24.

Na sinočnji tekmi v Novem mestu so Ribničani po začetnem otipavanju kmalu vodili s tremi do štirimi zadetki prednosti, in to razliko držali vse do zaključka srečanja, ko se jim je Krka z zadetki Klobčarja, Jurečiča in Okleščna, ki je bil s kar enajstimi zadetki najboljši strelec srečanja, tri minute pred koncem približala na ena sam zadetek, a več od tega Novomeščanom ni uspelo, saj sta v končnici srečanja Knavs in Kulenović z zadetkoma ob pravem času stvari postavila na svoje mesto.

Kljub porazu pa v rokometnem klubu Krka ta konec tedna nimajo razlogov za slabo voljo. Potem ko so prejšnji teden na zaključnem turnirju državnega prvenstva drugo mesto v državi osvojili njihovi mladi rokometaši v kategoriji dečki A, so ta uspeh ta teden ponovili še dečki B.

Ribničane v zadnjih dveh krogih lige za prvaka čakata tekmi doma s Škofjo Loko in v gosteh s Koprom, Krko pa doma s Celjem Pivovarno Laško in v gosteh s Škofjo Loko.

V ligi za obstanek je v 12. krogu Trimo v petek doma z 32:31 premagal Jeruzalem Ormož. Najboljši strelec srečanja je bil Luka Florjančič z desetimi zadetki. Dobova bo tekmo 12. kroga lige za obstanek v gosteh pri Izoli odigrala v torek .

Krka : Riko Ribnica 30:33 (15:18)

Krka: Nunčič, Tomić, Brajer, L. Rašo 3, Jurečič 5, Lavrič, Didovič 2, Okleščen 11, Furdi 1, Pršina 2, Jakše 2, Udovč, D. Rašo, Bezgovšek, Matko 3 (3), Klobčar 1 (1).

Riko Ribnica: Klarič, Perovšek, Leban 7 (1), Horvat, Fink 4, Grebenc 3, Knavs 2, Henigman 2, Skušek 5 (2), Pucelj 3, Pahulje 1, Nosan, Kovačič 1, Setnikar 1, Kulenović 4, Košmrlj.

Sedemmetrovke: Krka 5 (4), Riko Ribnica 3 (3).

Izključitve: Krka 8, Riko Ribnica 14 minut.

Rdeči karton: Ribnica 1 (Pahulje)

Lestvica (liga za prvaka): 1. Celje Pivovarna Laško 53, 2. Gorenje Velenje 49, 3. Riko Ribnica 45, 4. Koper 2013 44, 5. Urbanscape Loka 35, 6. Krka 29.

Trimo Trebnje : Jeruzalem Ormož 32:31 (13:14)

Lestvica (liga za obstanek): 1. Maribor Branik 45, 2. Trimo Trebnje 43, 3. Jeruzalem Ormož 41, 4. Dobova 33, 5. Slovenj Gradec 2011 27, 6. Dol TKI Hrastnik 26, 7. Drava Ptuj 10, 8. Istrabenz plini Izola 2.

I. Vidmar

