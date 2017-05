Talent Fest na Ekonomski in trgovski šoli Brežice

21.5.2017 | 10:10

Brežice - Na zadnji dan pouka za zaključne letnike je na Ekonomski in trgovski šoli Brežice potekala že tradicionalna prireditev Talent Fest. Dijaki, ki so v tekočem šolskem letu prejeli različna priznanja in nagrade na tekmovanjih, projektih, prireditvah in drugod, so na ta dan prejeli še posebno priznanje šole kot zahvalo za trud in promocijo šole.

Vse prisotne je na začetku pozdravila ravnateljica dr. Mojca Tomažin, ki je dijakom in njihovim mentorjem čestitala in povedala, da mora biti izobraževanje čim širše, saj le tako lahko postanemo takšni ljudje, kakršni želimo biti. Tako smo všeč sebi in ljudem okoli sebe.

Prireditev sta povezovala Tara Germovšek in Tilen Zupanc. Med prireditvijo je vse zbrane zabaval odličen šolski bend, ki se je letos predstavil tudi na Finskem v okviru projekta Erasmus Sm@rt. Šolsko glasbeno skupino sestavljajo Tanita Lipar – vokal, Tamara Blatnik - vokal in kitara, Amadej Gorenc – kitara, Nuša Medvešek – klaviature in Jakob Avsenak – bobni.

Glavna mentorica prireditve je bila Mira Starc, pomagali pa so ji ostali profesorji in delavci šole ter številna ekipa zelo sposobnih dijakov. Vsem prejemnikom priznanj ponovno čestitamo in želimo, da bi jim osvojena znanja v življenju še kako koristila.

M. Galič

Galerija