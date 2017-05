Na obisku pri Mlakarjevih

21.5.2017 | 10:20

Bučka - V okviru projekta Od pšeničke do potičke, smo bili Mehurčki in otroci prvega razreda podružnice Bučka, na obisku na Ekološki kmetiji Mlakar v Jarčjem Vrhu. Pričakal nas je gospodar Marko Mlakar. Povedal nam je, da so v ekološko kontrolo vključeni od leta 2006. Ukvarjajo se z rejo krav dojilj in pridelavo hrane za lastne potrebe, ter pridelavo ekoloških žit. Imajo tudi svoj luščilec za žita in mlin na kamen, tako da svojim strankam lahko ponudijo svežo pirino, ajdovo in koruzno moko.

Z otroki smo že v naprej pripravili nekaj vprašanj, si ogledali različna žita in moke, ter opazovali kako deluje mlin. Družini Mlakar se za poučno dopoldne najlepše zahvaljujemo.

Lidija Šinkovec, Foto: Vojka Robek