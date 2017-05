Jubilejna, 50 podelitev bralne značke

21.5.2017 | 10:30

Šentjernej - V sredo, 17. maja, je bila na osnovni šoli Šentjernej jubilejna, 50. podelitev bralne značke. V uvodu je vse prisotne pozdravila ravnateljica Renata Zupanc Grom. O bralni znački, branju in motivaciji za branje je spregovorila knjižničarka Branka Štefanič, ki je v nadaljevanju predala besedo gostu, ilustratorju Damijanu Stepančiču.

Ilustrator je učence navdušil s svojimi zgodbami in zgodbe mojstrsko pretopil v risbe. Učencem je bil način njegovega ustvarjanja zelo všeč, saj so dobili veliko koristnih informacij, med drugim tudi to, kako se lotiti risanja.

Tudi v tem šolskem letu je število bralcev precej visoko, kar nas zelo veseli. Na razredni stopnji je bralno značko osvojilo 365 učencev od 396, na predmetni stopnji pa je bralno značko osvojilo 146 od 252 učencev. Skupaj je tekmovalo kar 511 od 648 učencev. Vsa leta je bralo 34 učencev od 69, skoraj polovica, in vsi ti učenci prejmejo tudi spominsko priznanje.

Na tradicionalni zaključni prireditvi, ki je vsako leto v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu pa bodo zlati bralci prejeli še knjižno darilo. Zabavala jih bo igralka Lucija Ćirović.

Branka Štefanič

