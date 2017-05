Tri zlata in šest srebrnih priznanj krškim gimnazijcem iz mehanike

21.5.2017 | 10:35

Krško - Na fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani je 17. maja potekalo 23. državno tekmovanje iz gradbene mehanike za dijake tretjih in četrtih letnikov gimnazije in srednjih strokovnih šol. Tekmovanja so se pod mentorstvom Francija Uduča in Erike Broz Žižek udeležili dijaki tretjega in četrtega letnika Gimnazije Krško in prvič tudi dijak tretjega letnika Srednje poklicne in strokovne šole Krško.

Tekmovalci so dve uri napenjali možgane in praktične statične probleme opisovali s statičnimi zakonitostmi v obliki enačb, ki so jih tudi uspešno rešili. Med nestrpnim čakanjem na rezultate so nam misli preusmerili v konstrukcijsko prometnem laboratoriju, kjer smo si ogledali upogibni preizkus armiranega betonskega nosilca.

Sledilo je kosilo in razglasitev rezultatov. Z velikim aplavzom smo čestitali Žigi Kralju in Jerneju Repšetu (G3A), ki sta si razdelila 2. mesto med tretjimi letniki gimnazije. Med tekmovalci četrtih letnikov pa je največ znanja izmed naših dijakov pokazal Nik Blatnik (G4A), ki je osvojil 3. mesto.

Na državno tekmovanje so se uvrstili še Sabina Rožac, Domen Peklar in Dejan Češnjevar (vsi G3A), Lenart Kolić (S3B) in Matej Umek (G4A), ki so prav tako pokazali zavidljivo znanje in osvojili srebrna priznanja.

Mentorja Erika Broz Žižek in Franci Uduč

