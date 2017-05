Vsaka sekunda šteje. Pomagajmo

21.5.2017 | 13:45

Osnovna šola Vavta vas (Foto: M. Ž.)

Vavta vas - Da znajo na Osnovni šoli Vavta vas stopiti skupaj, so že večkrat dokazali z izpeljavo različnih akcij s humanitarno noto. Letošnjo, ki jo peljejo skupaj z Območnim združenjem Rdečega križa Novo mesto in krajevno organizacijo RK Straža, so poimenovali Vsaka sekunda šteje. Pomagajmo., v njej pa zbirajo denar za nakup avtomatskega eksternega defibrilatorja (AED). V torek, 23. maja, tako na vavtovški šoli ob 17. uri pripravljajo tudi dobrodelni dogodek s koncertom, bazarjem izdelkov učencev in prikazom oživljanja z AED.

»Do ideje za akcijo smo prišli, ko smo se v začetku letošnjega šolskega leta borili za življenje našega učenca. Ob takšnih trenutkih se človek zave, kako pomembno je v kritičnih trenutkih preudarno ravnati. Ker pa imamo na šoli zelo uspešen podmladek krožkarjev RK, smo jo še nadgradili v želji, da bi kupili še šolski učni pripomoček AED in lutko, na kateri bi se lahko vsi otroci učili osnov oživljanja. Zbrati moramo okoli 2.800 evrov,« je pojasnila v. d. ravnateljice Sabina Erjavec in dodala, da bodo temu namenili tudi veš izkupiček od spomladanske zbiralne akcije starega papirja, kjer so zbrali več kot osem ton, in od zbiranja zamaškov.

Defibrilator bodo namestili ob športnem parku ob šoli in bo namenjen vsem občanom. »Če bo akcija uspešna in mi verjamemo, da bo, načrtujemo za občane izvesti tudi prikaz uporabe AED, saj ni dovolj le dostopnost AED, temveč je potrebno tudi znanje pravilne uporabe,« je dodala.

Vsi, ki bi želeli postati del tega humanega projekta, lahko svoj prispevek do konca maja nakažejo na transakcijski račun OZRK Novo mesto SI56 0297 0025 9614 263, namen plačila – Vsaka sekunda šteje. Pomagajmo.; CHAR – dobrodelno plačilo; referenca nakazila SI 00 240023.

M. Ž.