V sredo bo treba še enkrat za zelene mizice

21.5.2017 | 11:50

Peter Hribar je izgubil izredno izenačen dvoboj z 48-letnim Darkom Jamškom. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Potem ko so mladi namiznotenisači Krke, ki se je pred finalom državnega prvenstva razšla s svojim najboljšim igralcem in trenerjem Urošom Slatinškom, na prvi tekmi na Ravnah s 5:3 ugnali Fužinarja, so jim sinoči Korošci v novomeški namiznoteniški dvorani v Drgančevju vrnili z enako mero, tako da bo o državnem prvaku odločila tretja tekma, ki bo prav tako v Drgančevju v sredo ob 17. uri.

Tokrat Novomeščanom ni šlo tako dobro kot na Ravnah. Svoje delo je z odliko opravil Tilen Cvetko, ki je dobil vse tri svoje dvoboje in premagal tudi na Ravnah nepremaganega Mitjo Horvata, a je Horvatov spodrsljaj tokrat nadomestil Darko Jamšek, 48-letni veteran v vrsti ravenskega Fužinarja Inter Diskonta, ki je najbrž odločilno točko dosegel v dvoboju s Petrom Hribarjem, ki ga je ugnal v treh izjemno izenačenih nizih.Novomeščani so v zaključku srečanja poskušali goste s Koroške presenetiti še z menjavo, ko je tretjega igralca Tilna Novaka v zadnjem dvoboju zamenjal trener Neven Karković, a tudi ta ni bil kos razpoloženemu Mitji Horvatu.

Tako se bodo morali novomeški igralci namiznega tenisa za četrti zaporedni naslov državnega prvaka z Ravenčani pomeriti še enkrat, v sredo ob 17. uri.

I. V.

Galerija