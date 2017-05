PGD Novo mesto: za 140 let novo gasilsko vozilo

21.5.2017 | 18:15

Priznanje novomeške občine je iz rok župana Gregorja Macedonija prejel predsednik PGD Novo mesto Janez Gornik. (Foto: M. Ž.)

Nova pridobitev ob 140-letnici

Novo mesto - Prostovoljno gasilsko društvo Novo mesto je včeraj v gasilskem domu v Ločni obeležilo 140-letnico delovanja. Tega so sicer praznovali lani, a so gasilski praznik zavoljo želje, da bi ob visoki obletnici prevzeli tudi novo vozilo GV-1, prestavili za leto dni.

Sedanji člani društva, ki je v vseh teh letih imelo svoje vzpone in padce, so danes zelo ponosni, da lahko praznujejo tako visoki jubilej in se, kot so zapisali v zborniku, ki so ga izdali ob tej priložnosti, zahvaljujejo vsem predsednikom upravnega odbora in poveljnikom od ustanovitve do danes, da so bili sposobni obdržati PGD Novo mesto do praznovanja 140. obletnice.

Prvi pogovori o ustanovitvi PGD v Novem mestu so se začeli poleti leta 1875 in ustanovili pripravljalni odbor, ki mu je načeloval Adolf Guštin. Odbor je sestavil svoj statut in ga 10. novembra 1875 predložil županstvu mestne občine Novo mesto v odobritev, 19. marca leto kasneje je bil sklican ustanovni občni zbor, kjer je bilo 7. maja izvoljeno vodstvo, poveljnik je postal Guštin. Prvič je novoustanovljena požarna bramba intervenirala že 19. julija, ko so se vnele saje v dimniku Hochmayerjeve hiše na trgu Svetega Florjana, svojo prvo vajo so imeli 27. avgusta, ognjeni krst pa doživeli 5. septembra tega leta pri požaru v Jablanu pri Mirni Peči.

Kot piše v zborniku, je delovanje društva nekajkrat obstalo, denimo po 90-letnici društva iz več razlogov, med katerimi naj bi bila tudi ustanovitev poklicne gasilske enote na isti lokaciji, slišati je bilo celo predlog, da naj bi se PGD Novo mesto razpustilo, češ da je v Novem mestu poklicna enota, v okolici pa je dovolj PGD, in sicer: Šmihel, Prečna, Otočec, Kamence… A k sreči se to ni res nikoli zgodilo in tako danes PGD Novo mesto šteje okoli 50 članov.

Zbrane na včerajšnji slovesnosti, ki jo je nekoliko okrnil dež, tako da svečanega mimohoda gasilcev ni bilo, so nagovorili predsednik GZ Novo mesto Fikret Fejzič, novomeški župan Gregor Macedoni, ki je tudi boter novega vozila, direktorica urada za preventivo, usposabljanje in mednarodno sodelovanje pri Upravi RS za zaščito in reševanje Olga Andrejek, predstavnik GZS Uroš Gačnik in seveda predsednik novomeških gasilcev Janez Gornik.

»Življenje prinaša vsak dan nove izzive in nevarnosti, ki pa jih moramo gasilci brezpogojno obvladovati. Zato je medsebojna usklajenost in strokovno sodelovanje med člani društva izjemnega pomena za uspešno opravljanje nalog. Naše zavedanje o strokovni usposobljenosti članov društva in opremljenosti z gasilsko tehniko dokazujemo z dosego zavidljivih rezultatov. Vse delo, ki ste ga do danes tako uspešno opravljali, vam daje upanje in moč, da boste zastavljene naloge tudi v prihodnje opravili odlično, dosledno in pogumno in tako opravičili humanost naše gasilske organizacije. Ob vsem tem se moramo zavedati, da se bo v prihodnje marsikaj spremenilo, veliko bomo pridobili novega in sodobnega, toda naš cilj in geslo ostajata nespremenjena - v službi ljudstva na pomoč,« je med drugim dejal Gornik.

Kot se za jubilej spodobi, so podelili tudi odlikovanja Gasilske zveze in Gasilske zveze Slovenije članom PGD Novo mesto za zasluge in opravljeno delo, tokrat je najvišje priznanje - gasilsko plamenico III. stopnje prejel poveljnik Marjan Šmalc, samo društvo pa je prejelo zlato plaketo GZS, plaketo Civilne zaščite, priznanje Mestne občine Novo mesto in odlikovanje GZ Novo mesto.

M. Ž., Foto: M. M.

Galerija