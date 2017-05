Mirna nedelja za dežurne službe

22.5.2017 | 07:00

Včeraj ob 10.17 uri je na cesti Konjsko–Laze pri Boštanju, občina Sevnica, podrto drevo oviralo promet. Posredoval je dežurni delavec komunalnega podjetja Komunala Sevnica, ki je oviro odstranil.

Ob 12.35 so v ulici Na Brezovici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto oprali približno 300 metrov z blatom onesnažene lokalne ceste.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes:

-od 7.00 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAŠIČI izvod proti Krmačini;

-od 12.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RADOVICA, izvod Šola.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

-od 7.00 do 8.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA in TP STRAŽNA;

-od 7.30 do 8.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ KRKA ŽABJA VAS;

-od 7.30 do 11.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KANDIJSKA;

-od 8.00 do 13.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ZALOG.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Mihalovec - nizkonapetostni izvod proti Dobovi Gasilski dom med 8.30 in 10. uro.

M. K.