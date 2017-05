Že 50-tič podelili bralne značke

22.5.2017 | 07:45

Šenjernejske bralce je navdušil ilustrator Damijan Stepančič

Šentjernej - Na OŠ Šentjernej mladi radi berejo.

Tako so pred kratkim na šoli podeli jubilejno, že 50. bralno značko. O bralni znački, branju in motivaciji za branje je spregovorila knjižničarka Branka Štefanič, tudi koordinaorica bralne značke. Zadovoljna je, da je bralcev veliko, saj je v tem šolskem letu je bralno značko osvojilo 365 od 396 učencev na razredni stopnji in 164 učencev od 252 na predmetni stopnji. Skupaj jih je tekmovalo kar 511 (od 648). Vsa leta je bralo 34 učencev, kar je skoraj polovica, in ti so prejeli spominsko priznanje.

Branka Štefanič (v sredini) in Renata Zupanc Grom (na levi).

Na tradicionalni zaključni prireditvi v Novem mestu bodo zlati bralci prejeli še knjižno darilo, zabavala pa jih bo igralka Lucija Ćirović. Učenci v Šentjerneju so bili navdušeni nad gostom, ilustratorjem Damijanom Stepančičem, ki jih je navdušil s svojimi zgodbami, ki jih je mojstrsko »prevedel« v risbe. Pozdravila jih je tudi ravnateljica Renata Zupanc Grom.

V četrtek razstava

Šentjernejski šolarji pa so tudi dobri likovniki. V četrtek, 25. maja, bodo ob 18. uri v Kulturnem centru Primoža Trubarja odprli že tradicionalno razstavo likovnih del učencev predmetne stopnje, ki jo je pripravila likovna pedagoginja na šoli Darja Kovačič. O delih bo na otvoritvi, ki jo bo pospremil kulturni program učencev pod mentorstvom Barbke Kukman, spregovorila mag. likovne umetnosti Vesna di Domenico.

L. Markelj, foto: OŠ Šentjernej

