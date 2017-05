V RK ne bodo spregledali ogroženih in potrebnih pomoči

22.5.2017 | 09:00

Barbara Ozimek. (Foto: L. M.)

Šentjernej - »Naša letošnja glavna naloga bo preverjanje na terenu, da ne spregledamo ljudi, ki so vse bolj ogroženi in potrebni pomoči. Kot opažamo, so to predvsem samski in starejši,« za šentjernejsko občino pove sekretarka OZ RK Novo mesto Barbara Ozimek.

V lanskem letu so na območju šentjernejske občine socialno ogroženim posameznikom in družinam razdelili 166 prehrambenih paketov in pralnih praškov. Med njimi je veliko starejših in samskih, število je vsak drugi mesec med 25 in 30. »Pri tem moram pohvaliti sodelovanje s KORK Šentjernej, saj predsednica Milena Drnovšek in aktivistke vsak mesec poskrbijo, da pakete dobijo tudi tisti, ki ne morejo v Novo mesto - ali jim jih zapeljejo na dom ali jih ti prevzamejo v prostorih šentjernejske postaje RK,« pravi Ozimkova. Na štirih dodatnih delitvah so lani razdelili še 33 prehrambenih paketov.

Nedavno so s pomočjo RK Rangusovi iz Mihovice pri Šentjerneju prišli do nove strehe.

RK pomaga tudi finančno, za kar je treba seveda prinesti vso potrebno dokumentacijo, saj prošnje odobri posebna komisija. Lani so pomagali trem družinam, konec lanskega leta pa so pričeli s posebno akcijo obnove strehe za družino Rangus v Mihovici pri Šentjerneju, ki se je zaključila prav pred kratkim.

Na taboru srednješolcev, imenovan Moč humanosti, katerega poudarek je vzgoja za solidarnost, strpnost, itd., sta iz šentjernejske občine sodelovala dva dijaka. Enemu študentu iz šentjernejske doline, ki študira v tujini, so pomagali s štipendijo v okviru akcije Sklada za pomoč ljudem v stiski. Sicer je takih lani bilo 18. Pomoči RK so socialno ogrožene družine deležne tudi pri nakupu šolskih potrebščin - štirje Šentjernejčani so la prejeli bone, skupaj v višini 250 evrov.

DVE TERENSKI KRVODAJALSKI AKCIJI

V Šentjerneju že vrsto let potekata dve terenski krvodajalski akciji, ki sta bili lani dobro obiskani. Na januarski je kri darovalo 119 krvodajalcev, junija pa 112. Podelili so 77 priznanj, ena od krvodajalk je kri darovala 110-krat. Letošnja akcija bo spet 7. junija v prostorih osnovne šole in Ozimkova se zahvaljuje vodstvu šole za sodelovanje. S šolo so skupaj organizirali tudi akciji Drobtinica, kjer so s prodajo kruha otroci zbrali 750 evrov ter Košarica, v kateri so zbrali šest paketov. Ekipa prve pomoči je sodelovala na tekmovanju, ravno tako so bili aktivni na natečaju Veseli december.

Posebne skrbi RK so deležni starejši. KORK Šentjernej in KORK Orehovica, ki združujeta 636 članov ter 18 prostovoljcev, sta razdelili 765 novoletnih paketov, na srečanje starejših krajanov je prišlo 180 posameznikov, obiskali so 61 jubilantov in sedem socialno ogroženih družin in posameznikov, nekatere tudi večkrat. V Šentjerneju so ob Jernejevem izvedli meritve zdravstvenih storitev, ki se jih je udeležilo 110 ljudi, organizirali so tudi preventivno zdravstveno predavanje Ali nam grozi sladkorna bolezen.

V OREHOVICI IŠČEJO PREDSEDNICO

Kot pravi Ozimkova, še naprej upa na dobro sodelovanje z obema krajevnima organizacijama in na več prostovoljcev, »ki so naše bogastvo«, ter da bi v Orehovici čim prej dobili novo predsednico, saj je dosedanja Vida Judež prenehala z delom, in je krajevna organizacija kar malo zamrla.

Župan Radko Luzar pohvali dobro sodelovanje z RK in ugotavlja, da je dandanes prostovoljce vse težje dobiti, pa za katerokoli področje že. Na pobudo Ozimkove, naj v Šentjerneju znova skušajo sestaviti ekipo prve pomoči Civilne zaščite (pred nekaj leti je bila zelo uspešna in v državnem vrhu), saj se ne ve, kdaj lahko pride do kake nesreče, je obljubil podporo lokalne skupnosti. Dejal je, da so se že obrnili na gasilsko zvezo in društva, da jim to čim prej uspe.

L. Markelj