Sevn'ška kuhinja na trgu

22.5.2017 | 10:10

Rok Petančič (Foto: M. L.)

Župan občine Velike Lašče Anton Zakrajšek (desno) je pohvalil zamisel za Sevn'ško kuhinjo na trgu. (Foto: M. L.)

Gostinci iz sevniške okolice (Foto: M. L.)

Sevnica - Ob tem ko dnevi že kar prepričljivo kažejo na poletje, se začenjajo tudi različne prireditve na našem širšem območju, ki jim organizatorji radi dajo v naslov Poletje … Tako se tudi v Sevnici začenja festival Sevniško grajsko poletje in ob koncu tedna je zavod KŠTM pripravil uvodno prireditev Sevn'ška kuhinja na trgu.

»Namen je predstaviti ponudbo lokalne hrane in vin. Povabili smo lokalne gostinske ponudnike iz občine Sevnica in nekatere vinarje iz vinorodne dežele Posavje, pretežno z našega konca Posavja in z Bizeljskega, in tudi nekaj iz Bele krajine,« je povedal Rok Petančič, svetovalec za kulturo v KŠTM Sevnica.

Organizatorji sevniških dogodkov, med katere spada tudi Sevniško grajsko poletje z uvodno Sevn'ško kuhinjo na trgu, ugotavljajo, da se je povečalo število obiskovalcev Sevnice. »Statistike še nimamo, a opažamo večji obisk. Dnevno imamo za obiskovalce vodene oglede predvsem sevniškega gradu, a tudi mesta Sevnica in drugega. Tudi danes so že bili tukaj Američani,« je na Sevn'ški kuhinji na trgu povedal Rok Petančič.

Sevn'ška kuhinja na trgu, ki so jo pripravili 19. maja, je privabila toliko domačinov in drugih obiskovalcev ter ponudnikov, med temi tudi katerega iz bolj oddaljenih krajev, da je bil trg v starem mestnem jedru že kar premajhen v okvirih, ki so jih namenili prireditvi. Med obiskovalci je bil tudi župan občine Velike Lašče Anton Zakrajšek. Kot je rekel, je prireditev zanimiva in jo velja posnemati. Sevniška prireditev po njegovem dokazuje, da lahko oživijo tudi mestna jedra, ki so običajno prazna ali kvečjemu zapolnjena z avtomobili.

Posebno se mu zdi pomembno tudi sporočilo takega dogodka, kot je Sevn'ška kuhinja na trgu, da lahko domači gostinci, vinogradniki, sadjarji predstavijo svoje pridelke in izdelke. Kraji, kot je Sevnica, imajo po njegovem prednost, da so na vinorodnem območju. Za razliko od krajev, od koder prihaja on.

Kaj podobnega, kar so Sevničani uvrstili v svoj uvodni dogodek letošnjega grajskega poletja, bodo mogoče v Velikih Laščah vključili v dogajanje ob svojem bližnjem občinskem prazniku.

»V Velikih Laščah smo občinski praznik posvetili rojstnemu dnevu Primoža Trubarja. Praznik je drugi vikend v juniju. To pomeni, da se letos začne 8. junija, ko je tudi dan Primoža Trubarja. To je četrtek s prireditvijo na Rašici, v petek je slavnostna akademija s podelitvijo občinskih priznanj. V soboto, 10. junija, je trški dan, ki je obarvan tudi športno. V nedeljo je pohod po Velikolaški kulturni poti. Pohod se povezujee Velike Lašče, Retje, kjer je bil doma Levstik, Stritarjev rojstni kraj Podsmreka in se konča na Rašici, v Trubarjevem rojstnem kraju. Nedeljsko popoldne oblikujejo učenci in učitelji glasbene šole in osnovne šole Primoža Trubarja Velike Lašče,« je povedal župan občine Velike Lašče Anton Zakrajšek.

M. L.

