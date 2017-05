Nevenka Lahne ravnateljica še pet let

22.5.2017 | 12:45

Nevenka Lahne. (FOto: L. M.)

Šmarjeta - Konec avgusta poteče mandat dosedanji ravnateljici Osnovni šoli (OŠ) Šmarjeta Nevenki Lahne. Svet zavoda šole je že sredi marca objavil javni razpis za nov mandat in te dni je postopek zaključen - nova ravnateljica bo dosedanja, to je Nevenka Lahne.

Na razpis sta se sicer javila dva kandidata - poleg dosedanje ravnateljice, prof. razrednega pouka, še prof. pedagogike in angleščine Tadej Braček iz Ljubljane - Šentvid. Svet zavoda šole je, kot velevajo predpisi, pred glasovanjem pridobil predhodna mnenja vzgojiteljskega oz. učiteljskega zbora, lokalne skupnosti ter sveta staršev.

Kot pravi predsednik sveta Andrej Kovačič, so prav vsi trije organi dali pozitivno mnenje Nevenki Lahne in to kar 100-odstotno. »Na podlagi pridobljenih mnenj in ker se Tadej Braček zaradi osebne zasedenosti ni uspel udeležiti javne predstavitve svetu staršev in učiteljskemu ter vzgojiteljskemu zboru in Svetu zavoda, smo se odločali na podlagi predstavitve kandidatke in njenega priloženega programa vodenja zavoda. Svet zavoda je s stoodstotno podporo izglasoval Lahnetovo,« je povedal Kovačič. Pozitivno mnenje šolskega ministrstva so prejeli 5. maja, Svet zavoda OŠ Šmarjeta pa je spet s 100-odstotno podporo prejšnji petek dokončno imenoval Lahnetovo za ravnateljico

Nov petletni mandat bo Lahnetova, ki ima že 31-letne izkušnje v vzgoji in izobraževanju ter je pridobila naziv svetnice, ravnateljica šmarješke šole pa je od leta 2000, nastopila 1. septembra, še pove Kovačič.

L. Markelj