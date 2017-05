OŠ Drska v projektu Erasmus + gostila tuje učence in učitelje

22.5.2017 | 19:55

Novo mesto - S prireditvijo Nagradimo uspeh, na kateri s priznanjem nagradili najuspešnejše učence šole, so na OŠ Drska prejšnji teden uradno zaključili dvoletni projekt Erasmus +.

OŠ Drska namreč že drugo leto sodeluje v omenjenem projektu in med 15. in 19. majem je pod naslovom Zadovoljstvo v vseživljenjskem učenju gostila udeležence posameznih držav: učence in učitelje iz Nemčije, Portugalske, Danske, Grčije, Turčije in Velike Britanije.

V dveh letih se je zvrstilo šest izmenjav, čez tisoč vključenih učencev in učiteljev ter 250 učencev na izmenjavi. Program izmenjave so pripravili učitelji šole pod vodstvom koordinatoric Neve Bambič in Tine Murn in gostje iz tujine so skoraj teden dni pri nas preživeli lepo in pestro. Spoznali so, kako poteka pouk, ogledali so si šolo gostiteljico, Novo mesto in razstave v Dolenjskem muzeju, tuji pa jim niso ostali niti drugi dragoceni kotički Slovenije. Gostitelji so jih na izlet odpeljali v prestolnico, na letalnico v Planico in v Kranjsko Goro. Pripravili so jim tudi piknik, ki so se ga udeležile družine gostiteljice učencev. Mladi so skupaj pekli piškote, razpravljali na mednarodnem otroškem parlamentu in plesali plese različnih držav na veselem šolskem dnevu.

Pred novomeškim rotovžem.

Na četrtkovi prireditvi Nagradimo uspeh je zbrane nagovorila ravnateljica šole Nevenka Lahne, o pomenu učenja spregovorila šolska koordinatorica Neva Bambič, Lisbeth Haugstrup, glavna koordinatorica projekta Erasmus + iz Danske, pa je poudarila, da so se v dveletnem projektu stkala tudi doživljenjska prijateljstva, ki bodo mlade med drugim spodbujala k vseživljenjskemu učenju.

L. Markelj, foto: OŠ Drska

Galerija