Prostovoljci iz Gornje Radgone navdušeni nad Šentjernejem

22.5.2017 | 15:00

Gostje iz Gornje Radgone.

Šentjernej - V soboto je v Šentjerneju potekalo tradicionalno, že 22. srečanje prostovoljcev Območnih združenj RKS Gornja Radgona in Novo mesto.

Dopoldne je avtobus gostov – prostovoljcev iz RKS Gornja Radgona - sprejel in pozdravil župan Radko Luzar, šentjernejske znamenitosti pa jim je razkazal podžupan Janez Selak. Ogledali so si trg, najznamenitejše objekte, farno cerkev ter zbirko glasbil in petelinov v Vinoteki Otilija. Tu so gostje poskusili najboljša vina iz šentjernejske doline.

Na sliki: Andrej Fišinger, član OO GR, sekretarka GR Katja Makovec, predsednik OZRK NM Marjan Grahut, predsednica OZRK GR Silva Vračko, župan občine Šentjernej Radko Luzar.

Goste so nato z avtobusom popeljali proti Gorjancem, preko Javorovice, kjer so si pogledali samostan Pleterje iz ptičje perspektive, naslednja postaja je bila sosednja kostanjeviška občina, kjer so gostje iz Gornje Radgone prehodili otok, nato pa so se vrnili v Šentjernej.

Popoldne se je na slovesni prireditvi v prostorih OŠ Šentjernej prostovoljcem iz Gornje Radgone pridružilo 150 novomeških aktivistov RK. Kulturni program je prispevala tamkajšnja šola, udeležence pa so pozdravili predsednik OZRK Novo mesto Marjan Grahut, župan Občine Šentjernej Radko Luzar in predsednica OZRK Gornja Radgona Silva Vračko. Sledilo je družabno srečanje ob glasbi in plesu.

Kot pravi sekretarka OZRK Novo mesto Barbara Ozimek, so gostje Šentjernej zvečer zapustili polni lepih vtisov in s povabilom, da se 23. srečanja prihodnje leto udeležijo pri njih, v občini Apače.

L. M., foto: OZ RK Novo mesto

